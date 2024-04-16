«Иран не будет чинить препятствия». МИД России рассказал о возвращении моряка с захваченного судна

Министерство иностранных дел России 16 апреля сообщило, что Иран не будет чинить препятствий возвращению моряка с судна MSC Aries домой. Заявление дипломатического ведомства приводит РИА Новости.
Контейнеровоз был захвачен Ираном в Ормузском проливе 13 апреля; на его борту оказался россиянин Тимофей Колчанов — он работал на корабле старшим механиком. Посольство России в Тегеране взяло на себя выяснение деталей нахождения Колчанова на судне; позднее он вышел на связь с родственниками и сообщил, что у него «все хорошо».
Ранее йеменские повстанцы-хуситы заверили Китай и Россию, что их корабли могут безопасно проходить через Красное море и Аденский залив, не опасаясь атак.