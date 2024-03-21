    Сейчас

    +6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +6˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 3

    3 м/с, ю-з

    764мм

    78%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd92.69eur100.61

    Bloomberg: Хуситы пообещали не атаковать суда Китая и России

    2503
    37 комментариев

    Йеменские повстанцы-хуситы заверили Китай и Россию, что их корабли могут безопасно проходить через Красное море и Аденский залив, не опасаясь атак. Об этом 21 марта сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

    Собеседники агентства, близкие к группировке, сообщили, что дипломаты из Китая и России провели переговоры в Омане с Мохаммедом Абдель Саламом, одним из главных лидеров хуситов. В результате стороны достигли взаимопонимания.

    В обмен на гарантии безопасности судов Китай и Россия, вероятнее всего, окажут хуситам политическую поддержку. Это может выражаться в блокировании новых резолюций против группировки в Совете Безопасности ООН, утверждает издание.

    Представители Китая и России, а также хуситов, в том числе Абдель Салам, не ответили на запросы Bloomberg.

    Хуситы заявляли ранее, что продолжат атаки на корабли, связанные с Израилем, США и Великобританией. Так, в марте группировка нанесла удар по грузовому судну True Confidence, в результате погибли три члена экипажа. В начале января хуситы по ошибке атаковали судно под флагом Панамы, перевозившее российскую нефть, сочтя его связанным с Британией. Ракета упала в 500 метрах от танкера, пострадавших и разрушений не было. В Кремле осудили практику йеменских повстанцев.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Хуситы
    ЛАЙК9
    СМЕХ6
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 37

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    37
    close