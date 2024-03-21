Bloomberg: Хуситы пообещали не атаковать суда Китая и России

Йеменские повстанцы-хуситы заверили Китай и Россию, что их корабли могут безопасно проходить через Красное море и Аденский залив, не опасаясь атак. Об этом 21 марта сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Собеседники агентства, близкие к группировке, сообщили, что дипломаты из Китая и России провели переговоры в Омане с Мохаммедом Абдель Саламом, одним из главных лидеров хуситов. В результате стороны достигли взаимопонимания.

В обмен на гарантии безопасности судов Китай и Россия, вероятнее всего, окажут хуситам политическую поддержку. Это может выражаться в блокировании новых резолюций против группировки в Совете Безопасности ООН, утверждает издание.