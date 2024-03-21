Bloomberg: Хуситы пообещали не атаковать суда Китая и России

Йеменские повстанцы-хуситы заверили Китай и Россию, что их корабли могут безопасно проходить через Красное море и Аденский залив, не опасаясь атак. Об этом 21 марта сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Собеседники агентства, близкие к группировке, сообщили, что дипломаты из Китая и России провели переговоры в Омане с Мохаммедом Абдель Саламом, одним из главных лидеров хуситов. В результате стороны достигли взаимопонимания.
В обмен на гарантии безопасности судов Китай и Россия, вероятнее всего, окажут хуситам политическую поддержку. Это может выражаться в блокировании новых резолюций против группировки в Совете Безопасности ООН, утверждает издание.
Представители Китая и России, а также хуситов, в том числе Абдель Салам, не ответили на запросы Bloomberg.
Хуситы заявляли ранее, что продолжат атаки на корабли, связанные с Израилем, США и Великобританией. Так, в марте группировка нанесла удар по грузовому судну True Confidence, в результате погибли три члена экипажа. В начале января хуситы по ошибке атаковали судно под флагом Панамы, перевозившее российскую нефть, сочтя его связанным с Британией. Ракета упала в 500 метрах от танкера, пострадавших и разрушений не было. В Кремле осудили практику йеменских повстанцев.