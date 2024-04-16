Патрушев рассказал о недостатках в реагировании на угрозы на Северо-Западе России

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев выступил с критикой в адрес систем прогнозирования и реагирования на угрозы в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО). Он заявил, что в регионе имеются «нерешенные проблемы» в этой сфере, что может привести к «серьезным последствиям», аналогичным тем, что произошли в Оренбургской и Курганской областях. Его слова 16 апреля передает ТАСС.

Патрушев провел совещание в Архангельске, где подчеркнул важность «эффективного прогнозирования и оперативного реагирования на ЧС». Он отметил, что «недостаточное внимание к этой работе» и «несвоевременное реагирование на возникающие угрозы» могут привести к тяжелым последствиям.