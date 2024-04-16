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    Более ответственные, чем некоторые люди. Смотрите, как пара ворон строит дом себе и детям

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    Любители природы в Петербурге внимательно наблюдают за пернатыми соседями. Иногда птицы кажутся такими похожими на людей! Например, у этих ворон можно поучиться взаимовыручке и аккуратности, с которой они строят семейный очаг.

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    Пара ворон на Васильевском острове строит гнездо так, чтобы было удобно и им самим, и будущим детям. Надо не только укрепить стены, но и уложить утеплитель. Фотографии публикует 16 апреля сообщество «Птицы СПб и России».

    В этом году весна в Петербурге ранняя: перелетные птицы возвращаются раньше обычного, а у некоторых уже даже появляются птенцы. В Обухово в начале апреля видели слетка дроздов, а на Петроградской стороне — первых утят.

    Фото: Анна / «Птицы СПб и России»

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