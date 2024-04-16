Более ответственные, чем некоторые люди. Смотрите, как пара ворон строит дом себе и детям

Любители природы в Петербурге внимательно наблюдают за пернатыми соседями. Иногда птицы кажутся такими похожими на людей! Например, у этих ворон можно поучиться взаимовыручке и аккуратности, с которой они строят семейный очаг.
Пара ворон на Васильевском острове строит гнездо так, чтобы было удобно и им самим, и будущим детям. Надо не только укрепить стены, но и уложить утеплитель. Фотографии публикует 16 апреля сообщество «Птицы СПб и России».
В этом году весна в Петербурге ранняя: перелетные птицы возвращаются раньше обычного, а у некоторых уже даже появляются птенцы. В Обухово в начале апреля видели слетка дроздов, а на Петроградской стороне — первых утят.