Первые утята в Петербурге. Водители, готовьтесь выискивать на дороге малышей

У пернатых жителей Петербурга начинают вылупляться птенцы. В Петроградском районе кряква вывела двух утят и плавает вместе с ними в пруду, сообщает 12 апреля канал «Ушами филина. Птицы и природа СПб и ЛО» . Скоро водителям придется внимательно смотреть на дороги, чтобы пропускать вереницы маленьких пешеходов .

«Как правило, кряквы откладывают около 10 и более яиц, поэтому такой выводок можно назвать очень малочисленным», — отмечают биологи.



Остальные птенцы, по их словам, могли погибнуть из-за погоды или стать жертвой хищников. Но эти двое оказались самыми сильными, так что можно надеяться, что они дадут такое же сильное потомство.

