«Добро есть»: автомобилисты в Кудрово остановились, чтобы пропустить многодетную мать с утятами

Утку с выводком заметили в городе Кудрово Ленинградской области. Автомобилисты останавливаются, чтобы пропустить многодетную семью, пока та переходит дорогу. Добрый жест водителей попал на видео, которое 9 июля опубликовали в сообществе во «ВКонтакте» «Жизнь в Кудрово».
«Все остановились и пропускают многодетную мать», — подписала его очевидица.
Видео c cайта vk.com, сообщество «Жизнь в Кудрово».
В комментариях пишут, что утку и ее детенышей в Кудрово видят уже не первый день. Тремя часами ранее видео с похожими пернатыми героями опубликовала другая участница группы, отметив, что снято оно было вечером 8 июля на выезде из города у «Меги».
Видео c cайта vk.com, сообщество «Жизнь в Кудрово».
Комментаторы благодарят автомобилистов за солидарность. «Добро есть, его не может не быть», — написал под роликом один из них.