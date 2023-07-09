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    «Добро есть»: автомобилисты в Кудрово остановились, чтобы пропустить многодетную мать с утятами

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    3 комментария

    Утку с выводком заметили в городе Кудрово Ленинградской области. Автомобилисты останавливаются, чтобы пропустить многодетную семью, пока та переходит дорогу. Добрый жест водителей попал на видео, которое 9 июля опубликовали в сообществе во «ВКонтакте» «Жизнь в Кудрово».

    «Все остановились и пропускают многодетную мать», — подписала его очевидица.

    Видео c cайта vk.com, сообщество «Жизнь в Кудрово».

    В комментариях пишут, что утку и ее детенышей в Кудрово видят уже не первый день. Тремя часами ранее видео с похожими пернатыми героями опубликовала другая участница группы, отметив, что снято оно было вечером 8 июля на выезде из города у «Меги».

    Видео c cайта vk.com, сообщество «Жизнь в Кудрово».

    Комментаторы благодарят автомобилистов за солидарность. «Добро есть, его не может не быть», — написал под роликом один из них.

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