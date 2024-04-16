Глава МАГАТЭ собирается посетить и Россию, и Украину

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси по итогам заседания Совета Безопасности ООН проинформировал о планах посетить Россию и Украину. Несмотря на сложные обстоятельства, миссия МАГАТЭ позволяет взаимодействовать с обеими сторонами, отметил Гросси. Точной даты визитов пока нет.
«Да, нужно на Украину и в Россию, как мы это делали с самого начала. Нужно поддерживать каналы коммуникации», — сказал Гросси журналистам (цитата по ТАСС).
В 2024 году МАГАТЭ намеревается предложить Москве и Киеву провести оценку технического состояния Запорожской АЭС. Станция не работает два года — это беспрецедентный срок для такого крупного объекта.
«Там много механических деталей, насосов, труб, там топливо. Это нужно проверять», — заявил Гросси.
Ведутся переговоры с руководством станции, точные сроки проведения оценки обсуждаются. Возможно, по словам Гросси, «это произойдет в ближайшие месяцы».
Глава МАГАТЭ подчеркнул, что необходимо свести риск аварии к минимуму, и напомнил, что радиация «не уважает границ или контролируемых территорий, она будет иметь очень широкое, большое влияние».
7 апреля по куполу шестого энергоблока Запорожской АЭС была совершена атака ВСУ. Обошлось без критических повреждений и пострадавших. Гросси тогда назвал атаку безрассудной. 9 апреля был атакован тренажерный центр Запорожской АЭС, никто не пострадал.
В начале марта ситуацию на ЗАЭС с Гросси обсуждал президент РФ Владимир Путин. С российской стороны на встрече в Сочи присутствовал также генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв. Это была вторая встреча Гросси с Путиным, предыдущая состоялась в Петербурге полтора года назад.