Глава МАГАТЭ собирается посетить и Россию, и Украину

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси по итогам заседания Совета Безопасности ООН проинформировал о планах посетить Россию и Украину. Несмотря на сложные обстоятельства, миссия МАГАТЭ позволяет взаимодействовать с обеими сторонами, отметил Гросси. Точной даты визитов пока нет.



«Да, нужно на Украину и в Россию, как мы это делали с самого начала. Нужно поддерживать каналы коммуникации», — сказал Гросси журналистам (цитата по ТАСС).



В 2024 году МАГАТЭ намеревается предложить Москве и Киеву провести оценку технического состояния Запорожской АЭС. Станция не работает два года — это беспрецедентный срок для такого крупного объекта.

