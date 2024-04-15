В США рассказали, почему не могут сделать для Украины то, что сделали для Израиля

США не будут участвовать в конфликте на Украине в боевой роли, заявил 15 апреля координатор по стратегическим коммуникациям в Совбезе Белого дома Джон Кирби. Его ответ на вопрос журналистов во время регулярного брифинга для СМИ цитирует ТАСС.
У Кирби спросили, почему бы США не начать перехватывать российские ракеты и беспилотники, применяемые в ходе СВО, ведь в отражении атаки Ирана на Израиль американцы участвовали.
«Я знал, что этот вопрос возникнет. Послушайте, речь идет о разных конфликтах, разном воздушном пространстве, разных картинах угроз. <...> Президент (Байден. — Прим. ред.) с самого начала конфликта на Украине ясно давал понять, что США не будут участвовать в этом конфликте в боевой роли», — сказал Кирби.
Напомним, в ночь на 14 апреля Иран нанес удар по Израилю беспилотниками и крылатыми ракетами, подробности читайте на «Фонтанке». Иран назвал свои действия ответом на удар по своему консульству в Дамаске 1 апреля, когда, по данным КСИР, погибли семь офицеров корпуса, в том числе два генерала.
Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что атака имела «ограниченный характер» и следующий удар может быть «серьезнее». Армия Израиля заявила об ответном ударе по военному объекту в Ливане.