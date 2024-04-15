В США рассказали, почему не могут сделать для Украины то, что сделали для Израиля

США не будут участвовать в конфликте на Украине в боевой роли, заявил 15 апреля координатор по стратегическим коммуникациям в Совбезе Белого дома Джон Кирби. Его ответ на вопрос журналистов во время регулярного брифинга для СМИ цитирует ТАСС.

У Кирби спросили, почему бы США не начать перехватывать российские ракеты и беспилотники, применяемые в ходе СВО, ведь в отражении атаки Ирана на Израиль американцы участвовали.

«Я знал, что этот вопрос возникнет. Послушайте, речь идет о разных конфликтах, разном воздушном пространстве, разных картинах угроз. <...> Президент (Байден. — Прим. ред.) с самого начала конфликта на Украине ясно давал понять, что США не будут участвовать в этом конфликте в боевой роли», — сказал Кирби.