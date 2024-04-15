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    На машины скорой в Белгородской области поставят системы подавления дронов

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    В Белгородской области оснастят машины скорой помощи системами радиоэлектронной борьбы — «подавителями БПЛА». Об этом 15 апреля рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

    Оборудование установят на 25 машин скорой, которые работают в «прифронтовой зоне». Это должно защитить выездные бригады от атак FPV-дронов.

    «Устанавливаются специальные подавители и система преобразования питания, из-за чего беспилотник противника теряет связь на подлете к машине и в дальнейшем совершает падение на безопасном расстоянии. Важно, что данная система не влияет на работу основных медицинских приборов, таких, как кардиограф, аппарат ИВЛ и других», — написал Гладков в своем тг-канале.

    Губернатор подчеркнул, что таким образом чиновники приступили к исполнению поручения президента РФ Владимира Путина. Гладков также напомнил, что персонал скорой помощи в области обеспечен касками и бронежилетами.

    Напомним, только за утро 12 апреля на Белгородскую область было шесть атак ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа. Четыре из них средства ПВО сбили на подлете к городу. Один посадили с помощью средств радиоэлектронной борьбы, в результате чего на окраине города загорелась сухая трава. Пожар быстро потушили. Шестой БПЛА врезался в административное здание, пострадали люди.

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