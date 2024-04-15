На машины скорой в Белгородской области поставят системы подавления дронов

В Белгородской области оснастят машины скорой помощи системами радиоэлектронной борьбы — «подавителями БПЛА». Об этом 15 апреля рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Оборудование установят на 25 машин скорой, которые работают в «прифронтовой зоне». Это должно защитить выездные бригады от атак FPV-дронов.

«Устанавливаются специальные подавители и система преобразования питания, из-за чего беспилотник противника теряет связь на подлете к машине и в дальнейшем совершает падение на безопасном расстоянии. Важно, что данная система не влияет на работу основных медицинских приборов, таких, как кардиограф, аппарат ИВЛ и других», — написал Гладков в своем тг-канале.

