Один из раненых в Белгороде — глава муниципального предприятия. Мэр показывает фото после атаки

Мэр Белгорода Валентин Демидов подробно рассказывает о последствиях атаки на город и показывает фотографии. Утром 12 апреля беспилотник врезался в административное здание одного из ресурсоснабжающих предприятий Белгорода.

Один из двух пострадавших мужчин — руководитель муниципального коммунального предприятия, который в момент атаки находился у входа в здание компании. Его и второго пострадавшего доставили в областную клиническую больницу.



По словам губернатора области Вячеслава Гладкова, в регионе этим утром было шесть атак ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа. Четыре из них средства ПВО сбили на подлете к городу. Один посадили с помощью средств радиоэлектронной борьбы, в результате чего на окраине города загорелась сухая трава. Пожар быстро потушили. Шестой БПЛА врезался в административное здание.