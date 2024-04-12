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    Один из раненых в Белгороде — глава муниципального предприятия. Мэр показывает фото после атаки

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    Мэр Белгорода Валентин Демидов подробно рассказывает о последствиях атаки на город и показывает фотографии. Утром 12 апреля беспилотник врезался в административное здание одного из ресурсоснабжающих предприятий Белгорода.

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    Один из двух пострадавших мужчин — руководитель муниципального коммунального предприятия, который в момент атаки находился у входа в здание компании. Его и второго пострадавшего доставили в областную клиническую больницу.

    По словам губернатора области Вячеслава Гладкова, в регионе этим утром было шесть атак ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа. Четыре из них средства ПВО сбили на подлете к городу. Один посадили с помощью средств радиоэлектронной борьбы, в результате чего на окраине города загорелась сухая трава. Пожар быстро потушили. Шестой БПЛА врезался в административное здание.

    «На данный момент в результате отражения воздушной атаки со стороны ВСУ в городе выявлены различные повреждения в двух частных жилых домовладениях, одном хозсубъекте и четырёх автомобилях», — отмечает Гладков.

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    БелгородАтака БПЛААтака беспилотников
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