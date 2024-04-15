«Роскосмос» начнет размещать рекламу на ракетах — но только не собачьего корма

Глава государственной корпорации «Роскосмос» Юрий Борисов, выступая 15 апреля на лекции в Государственном музее истории космонавтики им. Циолковского в Калуге, прокомментировал принятый в конце марта законопроект о размещении наружной рекламы на объектах инфраструктуры и космической технике. Согласно новому закону, «Роскосмос »сможет заключать такие договоры без проведения торгов, получая внебюджетную прибыль. Примерный доход может превысить 200 миллионов рублей в год.

По словам Борисова, которые приводит РИА Новости, к выбору рекламы надо «подходить с умом. «Скажем, собачий корм вряд ли я соглашусь рекламировать, а вот какие-то реальные достижения — это, пожалуй, да», — сказал гендиректор «Роскосмоса». Предполагается, что заказчиками космической рекламы могут стать крупные российские банки и страховые компании.