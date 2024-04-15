    Сейчас

    +5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +5˚C

    Пасмурно, Без существенных осадков

    Ощущается как 3

    2 м/с, зап

    743мм

    96%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd93.44eur99.73

    «Роскосмос» начнет размещать рекламу на ракетах — но только не собачьего корма

    524
    2 комментария

    Глава государственной корпорации «Роскосмос» Юрий Борисов, выступая 15 апреля на лекции в Государственном музее истории космонавтики им. Циолковского в Калуге, прокомментировал принятый в конце марта законопроект о размещении наружной рекламы на объектах инфраструктуры и космической технике. Согласно новому закону, «Роскосмос »сможет заключать такие договоры без проведения торгов, получая внебюджетную прибыль. Примерный доход может превысить 200 миллионов рублей в год.

    По словам Борисова, которые приводит РИА Новости, к выбору рекламы надо «подходить с умом. «Скажем, собачий корм вряд ли я соглашусь рекламировать, а вот какие-то реальные достижения — это, пожалуй, да», — сказал гендиректор «Роскосмоса». Предполагается, что заказчиками космической рекламы могут стать крупные российские банки и страховые компании.

    Ранее куратор космической отрасли России рассказал о федеральной программе, нацеленной на Луну и за ее пределы. Между тем, жалобы россиян на цены на корма для кошек и собак стали причиной проверки производителей Федеральной антимонопольной службой.

    По теме

    Юрий БорисовРоскосмосРекламаСобачий корм
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close