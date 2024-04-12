Помчат нас вперед караваны ракет: куратор космической отрасли России рассказал о федеральной программе, нацеленной на Луну и за ее пределы

Вице-премьер и глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, курирующий государственную программу «Космическая деятельность России», сообщил об утверждении управляющим советом программы паспорта федерального проекта, в рамках которого на космодроме «Восточный» будет создаваться космический ракетный комплекс сверхтяжелого класса (КРК СТК). О подробностях проекта стало известно 12 апреля из материала «Интерфакса».



КРК СТК необходим, в первую очередь, для реализации лунных пилотируемых миссий и для полетов на более отдаленные планеты — например, к Марсу. Реализация федерального проекта намечена на 2025–2035 годы, а летные испытания ракет планируется провести в 2033-м «в соответствии с указом президента». На создание КРК СТК власти направят 600 миллиардов рублей.