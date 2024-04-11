Тяжелая ракета «Ангара-А5» взлетела с третьей попытки

Ракета-носитель «Ангара-А5» с разгонным блоком «Орион» и испытательной полезной нагрузкой успешно стартовала с космодрома Восточный в 12:00 мск (18:00 по местному времени). За процессом можно было наблюдать в трансляции «Роскосмоса».

Ранее ракеты этого семейства стартовали только с космодрома Плесецк в Архангельской области. Запуск с Восточного открывает летно-конструкторские испытания комплекса «Амур», в который входит ракета-носитель и сама инфраструктура космодрома.



Планируется, что именно «Ангара» будет выводить с Восточного на орбиту модули Российской орбитальной станции. Её строительство должны начать в 2027 году.

