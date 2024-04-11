Тяжелая ракета «Ангара-А5» взлетела с третьей попытки

Ракета-носитель «Ангара-А5» с разгонным блоком «Орион» и испытательной полезной нагрузкой успешно стартовала с космодрома Восточный в 12:00 мск (18:00 по местному времени). За процессом можно было наблюдать в трансляции «Роскосмоса».
Ранее ракеты этого семейства стартовали только с космодрома Плесецк в Архангельской области. Запуск с Восточного открывает летно-конструкторские испытания комплекса «Амур», в который входит ракета-носитель и сама инфраструктура космодрома.
Планируется, что именно «Ангара» будет выводить с Восточного на орбиту модули Российской орбитальной станции. Её строительство должны начать в 2027 году.
««Ангара-А5» — экологически чистая, не использует токсичные компоненты топлива, в отличие от «Протона-М», которую «Ангара» полностью заменит!» — сказано в сообщении госкорпорации «Роскосмос».
Напомним, пуск ракеты «Ангара-А5» с космодрома Восточный дважды переносили на сутки прямо перед стартом.
В первый раз «Ангару» не смогли запустить 9 апреля. Тогда пуск был автоматически отменен за две минуты до старта, причиной был назван сбой системы наддува бака окислителя центрального блока ракеты. Пришлось слить топливо.
Во время второй попытки, 10 апреля, произошел сбой в системе контроля запуска двигателя.