Макрон призвал изолировать Иран, а Кэмерон высказался за введение новых санкций

После атаки Ирана на Израиль представители стран Запада высказались о том, что может стать ответными мерами. Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник, 15 апреля, заявил о необходимости усиления санкций и изоляции Ирана, глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон также выступал за введение новых санкций.
«Мы сделаем все, чтобы избежать эскалации. Нельзя отвечать эскалацией, но, скорее, изоляцией Ирана <...> усилением санкций и давления на деятельность в атомной сфере», — заявил французский лидер в эфире радиостанции RMC, передает РИА Новости.
Глава британского МИД Кэмерон сказал, что союзники будут работать над возможностью введения дополнительных санкций против Ирана. Также он призвал Израиль не принимать ответных мер на атаку беспилотников. «Думать не только сердцем, но и головой», — сказал Дэвид Кэмерон (цитата по Reuters).
В ночь на 14 апреля Иран нанес удар по Израилю беспилотниками и крылатыми ракетами, подробности читайте на «Фонтанке». Иран назвал свои действия ответом на удар по своему консульству в Дамаске 1 апреля, когда, по данным КСИР, погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что атака имела «ограниченный характер» и следующий удар может быть «серьезнее». Армия Израиля заявила об ответном ударе по военному объекту в Ливане.