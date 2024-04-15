Макрон призвал изолировать Иран, а Кэмерон высказался за введение новых санкций

После атаки Ирана на Израиль представители стран Запада высказались о том, что может стать ответными мерами. Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник, 15 апреля, заявил о необходимости усиления санкций и изоляции Ирана, глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон также выступал за введение новых санкций.



«Мы сделаем все, чтобы избежать эскалации. Нельзя отвечать эскалацией, но, скорее, изоляцией Ирана <...> усилением санкций и давления на деятельность в атомной сфере», — заявил французский лидер в эфире радиостанции RMC, передает РИА Новости.