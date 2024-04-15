ABC: девять иранских ракет пробили «железный купол» Израиля и поразили израильские авиабазы

Как минимум девять иранских ракет пробили воздушную оборону Израиля и поразили две израильские авиабазы, однако значительного ущерба, по предварительным данным, нет, пишет 15 апреля ABC News со ссылкой на высокопоставленного чиновника США.



По его словам, пять баллистических ракет попали в авиабазу «Неватим». Повреждены транспортный самолет C-130, неиспользуемая взлетно-посадочная полоса и пустые склады. Еще четыре баллистические ракеты ударили по авиабазе «Негев», сообщений о значительном ущербе нет, сообщил чиновник.

