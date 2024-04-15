ABC: девять иранских ракет пробили «железный купол» Израиля и поразили израильские авиабазы

Как минимум девять иранских ракет пробили воздушную оборону Израиля и поразили две израильские авиабазы, однако значительного ущерба, по предварительным данным, нет, пишет 15 апреля ABC News со ссылкой на высокопоставленного чиновника США.
По его словам, пять баллистических ракет попали в авиабазу «Неватим». Повреждены транспортный самолет C-130, неиспользуемая взлетно-посадочная полоса и пустые склады. Еще четыре баллистические ракеты ударили по авиабазе «Негев», сообщений о значительном ущербе нет, сообщил чиновник.
Представитель ЦАХАЛ в воскресенье заявил, что были перехвачены 99% из 300 «угроз разного типа», выпущенных Ираном по Израилю, включая 120 баллистических ракет и более 30 крылатых ракет. Иранский государственный телевизионный канал Press TV передавал, что иранские ВС в ночь на 14 апреля выпустили по Израилю семь гиперзвуковых ракет, и ни одна из них не была перехвачена. CNN со ссылкой на двух чиновников США сообщал, что в ходе атаки американские военные перехватили более 70 БПЛА и как минимум три баллистические ракеты.
В ночь на 14 апреля Иран нанес удар по Израилю беспилотниками и крылатыми ракетами, подробности читайте на «Фонтанке». Иран назвал свои действия ответом на удар по своему консульству в Дамаске 1 апреля, когда, по данным КСИР, погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что атака имела «ограниченный характер» и следующий удар может быть «серьезнее». Армия Израиля заявила об ответном ударе по военному объекту в Ливане.