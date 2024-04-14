Посол США в РФ: «Российские граждане имеют право жить безопасно и достойно»

Посол Соединенных Штатов Америки в России Линн Трейси сообщила, что американские и российские спецслужбы продолжат сотрудничать в области противодействия терроризму, и любая информация, которой будут располагать США, будет передаваться РФ. Об этом стало известно 14 апреля из публикации в официальном телеграм-канале посольства США в Москве.

По утверждению г-жи Трейси, от России поступал «прямой запрос» на имеющиеся у американских спецслужб сведения о теракте в «Крокусе», и этот запрос был удовлетворен. Позицию США посол объяснила следующим образом: «Несмотря на наши весьма реальные и глубокие разногласия с Кремлем, Соединенные Штаты считают, что российские граждане имеют право жить безопасно и достойно, будучи защищенными от угрозы терроризма».