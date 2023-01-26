Первая женщина на этом посту. В Москву прибыла новый посол США

В Москву прилетела новый посол США в России Линн Трейси. Об этом рассказали 26 января американские дипломаты. Она стала первой женщиной, которая заняла эту должность.
«С возвращением в Россию, посол Трейси!» — говорится в сообщении посольства США.
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В Москву прилетела новый посол США в России Линн Трейси. Об этом рассказали 26 января американские дипломаты. Она стала первой женщиной, которая заняла эту должность.
«С возвращением в Россию, посол Трейси!» — говорится в сообщении посольства США.
Ранее Линн Трейси занимала пост посла в Армении, перед этим была старшим советником по делам России в Бюро по делам Европы и Евразии в Госдепе США (2017–2018) и заместителем главы миссии в посольстве США в Москве (2014–2017).
Предшественник Линн Трейси, посол Джон Салливан, покинул должность в сентябре 2022 года из-за тяжелой болезни жены.
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