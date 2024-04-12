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    Теракт в «Крокус Холле»

    Глава МИД Таджикистана заявил о недопустимости пыток при расследовании теракта в «Крокус сити холле»

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    При расследовании теракта в подмосковном «Крокус сити холле» правоохранительные органы в России должны соблюдать нормы и принципы международного права, особенно в части презумпции невиновности, запрета пыток и жестокого обращения с задержанными. Такое заявление 12 апреля сделал министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин.

    «Демонстрация в открытом информационном пространстве кадров задержания предполагаемых исполнителей теракта c применением пыток к ним в виде нанесения телесных увечий недопустима», — приводит слова Мухриддина издание «Азия-Плюс». Он подчеркнул, что цена признаниям, добытым таким образом, «всем хорошо известна».

    Он посетовал, что из-за непродуманной информационной кампании в России формируется негативное восприятие в отношении граждан Таджикистана. Нельзя допускать создание атмосферы ненависти, ксенофобии и расизма в информационном пространстве СНГ.

    При этом глава МИД ожидает, что следствие по теракту в «Крокусе» пройдет беспристрастно и справедливо, а наказание понесут все — от организаторов и исполнителей до пособников и заказчиков.

    «Фонтанка» публиковала видео, где задержанному по подозрению в исполнении теракта в подмосковном «Крокусе», предположительно, отрезают часть уха и заставляют его съесть. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова позже заявила, что пытать задержанных недопустимо.

    Теракт, произошедший 22 марта в «Крокус сити холле», унес больше 140 жизней. Пострадали при вооруженном нападении свыше 550 человек. Предполагаемые исполнители — граждане Таджикистана. Арестованы 11 фигурантов.

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