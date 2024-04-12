Глава МИД Таджикистана заявил о недопустимости пыток при расследовании теракта в «Крокус сити холле»

При расследовании теракта в подмосковном «Крокус сити холле» правоохранительные органы в России должны соблюдать нормы и принципы международного права, особенно в части презумпции невиновности, запрета пыток и жестокого обращения с задержанными. Такое заявление 12 апреля сделал министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин.
«Демонстрация в открытом информационном пространстве кадров задержания предполагаемых исполнителей теракта c применением пыток к ним в виде нанесения телесных увечий недопустима», — приводит слова Мухриддина издание «Азия-Плюс». Он подчеркнул, что цена признаниям, добытым таким образом, «всем хорошо известна».
Он посетовал, что из-за непродуманной информационной кампании в России формируется негативное восприятие в отношении граждан Таджикистана. Нельзя допускать создание атмосферы ненависти, ксенофобии и расизма в информационном пространстве СНГ.
При этом глава МИД ожидает, что следствие по теракту в «Крокусе» пройдет беспристрастно и справедливо, а наказание понесут все — от организаторов и исполнителей до пособников и заказчиков.
«Фонтанка» публиковала видео, где задержанному по подозрению в исполнении теракта в подмосковном «Крокусе», предположительно, отрезают часть уха и заставляют его съесть. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова позже заявила, что пытать задержанных недопустимо.
Теракт, произошедший 22 марта в «Крокус сити холле», унес больше 140 жизней. Пострадали при вооруженном нападении свыше 550 человек. Предполагаемые исполнители — граждане Таджикистана. Арестованы 11 фигурантов.