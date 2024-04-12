Глава МИД Таджикистана заявил о недопустимости пыток при расследовании теракта в «Крокус сити холле»

При расследовании теракта в подмосковном «Крокус сити холле» правоохранительные органы в России должны соблюдать нормы и принципы международного права, особенно в части презумпции невиновности, запрета пыток и жестокого обращения с задержанными. Такое заявление 12 апреля сделал министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин.

«Демонстрация в открытом информационном пространстве кадров задержания предполагаемых исполнителей теракта c применением пыток к ним в виде нанесения телесных увечий недопустима», — приводит слова Мухриддина издание «Азия-Плюс». Он подчеркнул, что цена признаниям, добытым таким образом, «всем хорошо известна».

