Омбудсмен Москалькова заявила о том, что пытать задержанных недопустимо

Применение пыток по отношению к задержанным и обвиняемым совершенно недопустимо, заявила 26 марта уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Ее слова 26 марта приводит ТАСС.

Омбудсмен напомнила, что задержание преступников бывает в очень острой форме, и в данном случае действия при задержании с нанесением вреда не влекут ответственности, но «совершенно недопустимо применение пыток к задержанным и обвиняемым», — заявила Татьяна Москалькова.

По её словам, любые процессуально-оперативные действия нужно проводить в соответствии с законом.