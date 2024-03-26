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    Омбудсмен Москалькова заявила о том, что пытать задержанных недопустимо

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    Применение пыток по отношению к задержанным и обвиняемым совершенно недопустимо, заявила 26 марта уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Ее слова 26 марта приводит ТАСС.

    Омбудсмен напомнила, что задержание преступников бывает в очень острой форме, и в данном случае действия при задержании с нанесением вреда не влекут ответственности, но «совершенно недопустимо применение пыток к задержанным и обвиняемым», — заявила Татьяна Москалькова.

    По её словам, любые процессуально-оперативные действия нужно проводить в соответствии с законом.

    Вечером 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле» был совершен теракт, в результате которого погибли не менее 139 человек, пострадали 182 человека. В крайне тяжелом состоянии остаются восемь взрослых пострадавших и один ребенок. В ходе расследования теракта были задержаны 11 человек, в том числе четверо террористов, непосредственно осуществивших атаку, заявляли в ФСБ.

    Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос журналистов о синяках и травмах у обвиняемых в теракте, которые заметны на фото и видео из суда.

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    ПыткиЗадержанныеТатьяна Москалькова
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