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    После теракта в «Крокусе» остаются в крайне тяжелом состоянии 9 человек, в том числе ребёнок

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    После теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» в крайне тяжелом состоянии остаются восемь взрослых пострадавших и один ребёнок. Ещё 29 пациентов находятся в стационарах в тяжелом состоянии. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом России Владимиром Путиным 25 марта.

    Всего в больницах получают лечение 93 человека, пострадавших во время теракта. Среди них пятеро детей. 52 человека выписаны.

    По словам Голиковой, 25 пациентов чувствуют себя лучше, и их готовят к выписке в ближайшие дни. Амбулаторная помощь оказана 150 пострадавшим.

    Всего после теракта в стационары Москвы и Подмосковья госпитализировали 145 человек. Число погибших при теракте в «Крокусе» выросло до 139 человек.

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    Пострадавшие в теракте
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