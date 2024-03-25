После теракта в «Крокусе» остаются в крайне тяжелом состоянии 9 человек, в том числе ребёнок

После теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» в крайне тяжелом состоянии остаются восемь взрослых пострадавших и один ребёнок. Ещё 29 пациентов находятся в стационарах в тяжелом состоянии. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом России Владимиром Путиным 25 марта.



Всего в больницах получают лечение 93 человека, пострадавших во время теракта. Среди них пятеро детей. 52 человека выписаны.

По словам Голиковой, 25 пациентов чувствуют себя лучше, и их готовят к выписке в ближайшие дни. Амбулаторная помощь оказана 150 пострадавшим.