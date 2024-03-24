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    Теракт в Crocus City Hall

    «У тебя одно ухо осталось!» В сети распространяются кадры жестокого задержания подозреваемого в теракте

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    33 комментария

    В сети распространяется видео, на котором задержанному по подозрению в исполнении теракта в подмосковном «Крокусе» отрезают часть уха и заставляют его съесть. В телеграм-каналах в течение дня 23 марта было опубликовано четыре видео с его участием.

    Первый фрагмент разместил в своем тг-канале член Общественного совета РФ, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов — двое с автоматами ведут мужчину в футболке, правая половина его лица залита кровью.

    Видео сопровождается подписью: «Один из террористов, задержанных в Брянской области, пытался уйти в лес. Но наши силовики надрали ему уши».

    Владимир Рогов

    Через несколько часов федеральные СМИ опубликовали допрос в машине. Здесь мужчина в той же одежде, что и на первом ролике, но уже с перебинтованной головой. В числе первых это видео появилось у телеканала RT. Перед допросом голос за кадром говорит: «Я здесь. У тебя еще одно ухо осталось».

    RT на русском

    Некоторые из журналистов предложили, что ухо задержанному отстрелили в горячке погони. Однако довольно скоро было обнародовано третье видео, доказывающее несостоятельность этой версии.

    Знакомый уже по первым двум съемкам мужчина прижат к земле коленом человека в камуфляже. Задержанному отрезают часть уха и суют ему в рот. Задержанный выплевывает свое ухо, ему говорят, что сейчас аналогичную процедуру совершат с его половым членом. Это видео распространено в тг-каналах, поддерживающих идеологию расформированного после мятежа ЧВК «Вагнер». «Фонтанка» из морально-этических соображений публикует только скриншоты.

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    К вечеру 23 марта никто из официальных лиц не дал оценку этим кадрам. В ультраправых каналах, называющих себя патриотическими, экзекуция вызвала одобрение.

    Четвертое видео появилось в канале, который носит имя одного из бывших соратников командира ДШРГ «Русич». Здесь показаны секунды до отрезания уха. Задержанного бьют ногой в лицо.

    соцсети

    В этом же канале опубликовано фото окровавленного ножа, как утверждается — того самого. Говорится, что фото предоставил подписчик, а нож выставляется на аукцион, часть денег с которого пойдет на помощь пострадавшим в теракте.

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    В боте обратной связи корреспонденту ответили, что канал больше не принадлежит Евгению Рассказову, в правых кругах известному под позывным Топаз. В сентябре прошлого года «Фонтанка» публиковала интервью с Рассказовым, тогда он фактически отрёкся от одиозной группировки ДШРГ «Русич», объявил, что покинул зону боевых действий и сосредоточился на гуманистических проектах.

    23 марта по телефону Евгений Рассказов сказал «Фонтанке», что не имеет доступа к своему каналу — «его увели еще месяца два назад». Видео и аукцион он видел, прокомментировал коротко: «Ужас». Рассказов подтвердил свою позицию, обозначенную в интервью. Он также сказал, что снова собирается в ближайшее время на фронт, но к «Русичу» больше не вернётся.

    Фото: Говорит ТопаZ☠️

    Террористический акт в «Крокус сити холле» в Красногорске произошел вечером 22 марта. По последним данным, которые публиковала глава RT Маргарита Симоньян, погибли 143 человека. Следственный комитет располагает данными о 133 погибших. Число жертв, вероятно, будет расти по мере разбора завалов. Еще больше сотни человек пострадали. Задержаны 11 человек, в том числе четверо террористов, непосредственно осуществивших атаку, заявляли в ФСБ.

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    Комментарии 33

    Гость24 Мар 2024 в 01:25
    Как это развидеть?
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