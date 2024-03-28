Обвиняемые в атаке на «Крокус» пополнили список террористов Росфинмониторинга

Росфинмониторинг обновил список террористов и экстремистов, включив в него фигурантов уголовного дела о теракте в «Крокус сити холле». Это 28 марта следует из данных сайта .

Мирзоев — «главарь упырей», по мнению главреда RT Маргариты Симоньян, которая опубликовала запись с его допроса. На видео он рассказывает, что около месяца проживал в хостеле на трассе еще с одним человеком.

Рачабализода признал свою вину. В зале суда он появился с перевязанной головой. Чуть раньше в Сети распространили видео, как одному из подозреваемых, предположительно, отрезают ухо.