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    Теракт в «Крокус Холле»

    Обвиняемые в атаке на «Крокус» пополнили список террористов Росфинмониторинга

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    Росфинмониторинг обновил список террористов и экстремистов, включив в него фигурантов уголовного дела о теракте в «Крокус сити холле». Это 28 марта следует из данных сайта.

    В нем значатся предполагаемые исполнители теракта:

    • Мирзоев Далерджон Баротович*, 23.11.1991 г. р, Республика Таджикистан;
    • Рачабализода Саидакрами Суродали* (Раджабали Саидакрами Муродали), 04.02.1994 г. р., Республика Таджикистан;
    • Фаридуни Шамсидин*, 17.09.1998 г. р., Республика Таджикистан;
    • Файзов Мухаммадсобир Зокирчонович*, 20.05.2004 г. р., Республика Таджикистан;

    Мирзоев — «главарь упырей», по мнению главреда RT Маргариты Симоньян, которая опубликовала запись с его допроса. На видео он рассказывает, что около месяца проживал в хостеле на трассе еще с одним человеком.

    Рачабализода признал свою вину. В зале суда он появился с перевязанной головой. Чуть раньше в Сети распространили видео, как одному из подозреваемых, предположительно, отрезают ухо.

    Фаридуни — по версии следствия, именно он летал в Турцию на встречу с организатором преступной группы. За две недели до этого приходил в «Крокус сити холл», чтобы выяснить схему помещений.

    Файзов — парикмахер, работал в Иваново, затем в Тейково.

    По версии следствия, Мирзоев, Файзов, Фаридуни и Рачабализода вооружились двумя автоматами АК-74 и пистолетом ПМ с боеприпасами к ним в общем количестве не менее 500 штук. На предоставленном им «Рено» вечером 22 марта они прибыли к зданию «Крокус сити холла», в помещении которого и начали расстреливать пришедших на концерт «Пикника» зрителей. После с целью убийства оставшихся в живых людей они подожгли здание «Крокуса», каким именно образом — экспертиза пока не дала ответа.

    По последним данным, в результате теракта погибли 143 человека, 84 тела были опознаны. Среди них — дети в возрасте от 9 до 16 лет.

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    Теракт в КрокусеРосфинмониторинг
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