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    Как следствие видит теракт в «Крокус Сити Холле»

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    Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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    Как стало известно «Фонтанке», к 25 марта у следствия готова картина произошедшего в минувшую пятницу теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».

    В качестве лидера группы следствие видит арестованного вчера Ш. Фиродуни. По крайней мере именно Фиродуни вовлек в организованную группу новых фигурантов, о которых Следственный комитет сообщил 25 марта — двух братьев и отца Исломовых.

    По версии следствия, не позднее 1 января 2024 года четверо граждан Таджикистана — Д. Мирзоев, М. Файзов, Ш. Фаридуни и С. Рачабализолда — вместе с неустановленными лицами вступили в состав организованной группы,

    Не позднее января этого года Фаридуни вовлек в организованную группу еще двух уроженцев Таджикистана — Аминчона Исломова и его брата Диловара. В соответствии с отведенной ему ролью Аминчон перевел Фаридуни два раза переводил деньги чтобы тот смог вылететь в Турцию и встретиться с организатором преступной группы. В России Диловар Исломов передал Мирзоеву и Фаридуни свой автомобиль «Рено Симбол».

    Затем Мирзоев, Файзов, Фаридуни и Рачабализолда вооружились двумя автоматами АК-74 и пистолетом ПМ с боеприпасами к ним в общем количестве не менее 500 штук. На предоставленном им «Рено» вечером 22 марта они прибыли к зданию «Крокус Сити Холла», в помещении которого и начали расстреливать пришедших на концерт «Пикника» зрителей. После с целью убийства оставшихся в живых людей они подожгли здание «Крокуса» — каким именно образом экспертиза пока не дала ответа.

    После совершения теракта Мирзоев, Файзов, Фаридуни и Рачабализолда скрылись за пределами Москвы, где и были задержаны по пути к украинской границе.

    На данный момент известно, что в результате теракта погибло не менее 136 человек, из которых 3 ребенка. Пострадали от ранений и ожогов не менее 121 человек, среди которых 11 детей. Также частично уничтожено здание «Крокус Сити Холла».

    Фото: Артем Геодакян/ТАСС

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    ТерактКрокус Сити Холл
    ЛАЙК0
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ3
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