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      В отношении Александра Невзорова* возбудили еще одно уголовное дело

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      В отношении журналиста-иноагента Александра Невзорова* возбуждено второе уголовное дело. Производство по статье «Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах» возбуждено следственным отделом Приморского района ГСУ СК по Петербургу. Об этом «Фонтанке» стало известно 12 апреля. Причиной для возбуждения дела, вероятно, стало постоянное отсутствие обязательных маркировок в постах журналиста.

      Минюст внёс Невзорова в список иноагентов в апреле прошлого года — в это время публицист был уже за пределами России. С тех пор за несоблюдение правил его уже штрафовали.

      В феврале 2023 года Невзорова заочно приговорили к восьми годам колонии по делу о фейках о российской армии.

      *Признан Минюстом физлицом-иноагентом.

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