«Центрэнерго Украины»: Трипольская ТЭС полностью уничтожена в результате ракетного удара

В результате ночного ракетного удара самая мощная электростанция Киевской области была полностью выведена из строя; на территории турбинного цеха возник пожар, который на настоящий момент еще не локализован. Информацию об уничтожении самого крупного энергогенерирующего объекта Киевской области 11 апреля предоставила компания «Центрэнерго Украины». Видео пожара на станции после прилета распространили украинские СМИ.

Расположенная на берегу Днепра в городе Украинка тепловая электростанция с мощностью 1800 МВт поставляла электроэнергию в Киевскую, Житомирскую и Черкасскую области. На нее приходилось 57% сгенерированной энергии в регионе. По сведениям представителя «Центрэнерго» Андрея Гота, все работники предприятия живы.

В ту же ночь, по данным «Укрэнерго», повреждения получили подстанции и объекты генерации в Одесской, Львовской, Харьковской, Киевской областях — но все они продолжают работу.

Минобороны России подтвердило ночной массированный удар по объектам ТЭК Украины, сообщив, что удар стал ответом «на попытки Украины нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли и энергетики России».

