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    Пострадавшие от паводка оренбуржцы получают выплаты

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    Оренбуржцы, пострадавшие от паводка, уже получают выплаты. Каждому пострадавшему положены 20 тысяч рублей. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер, передает администрация города 10 апреля.

    Кроме того, местным жителям предусмотрена компенсация за утраченное имущество первой необходимости: 50 тысяч, если пострадала часть вещей, и 100 тысяч, если имущество утрачено полностью. Все заявления оперативно отрабатываются.

    «Оформить выплаты пострадавшим от паводка можно на портале «Госуслуги» или в МФЦ», — говорится в официальном телеграм-канале администрации.

    Напомним, ночью 5 апреля в Оренбургской области из-за сильного паводка прорвало дамбу на реке Урал. Вода хлынула в город Орск, затопив более 6 тысяч домов. Мэр Орска сообщил, что пик паводка в городе пройден, однако вода подступает к многоэтажной застройке в Оренбурге. Проводятся работы по возведению искусственных насыпей в зонах возможного подтопления, для горожан работают пункты временного пребывания.

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    ПаводокПоловодьеОренбургОренбургская область
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