Прокуратура Москвы не согласилась с условным сроком водителю, насмерть сбившему Рубинштейна

Прокуратура Москвы заявила о том, что не согласна с приговором водителю, сбившему поэта Льва Рубинштейна. Ему дали условный срок.



Как сообщает столичная прокуратура 10 апреля, Останкинский межрайонный прокурор внес апелляционное представление на приговор суда в связи с мягкостью назначенного наказания.

Суд признал 63-летнего водителя виновным в нарушении ПДД, повлекшем смерть по неосторожности (часть 3 статьи 264 УК РФ). Ему назначили условный срок в 1 год 8 месяцев с испытательным сроком в течение трех лет. Также мужчину на два с половиной года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

