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    Прокуратура Москвы не согласилась с условным сроком водителю, насмерть сбившему Рубинштейна

    1979
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    Прокуратура Москвы заявила о том, что не согласна с приговором водителю, сбившему поэта Льва Рубинштейна. Ему дали условный срок.

    Как сообщает столичная прокуратура 10 апреля, Останкинский межрайонный прокурор внес апелляционное представление на приговор суда в связи с мягкостью назначенного наказания.

    Суд признал 63-летнего водителя виновным в нарушении ПДД, повлекшем смерть по неосторожности (часть 3 статьи 264 УК РФ). Ему назначили условный срок в 1 год 8 месяцев с испытательным сроком в течение трех лет. Также мужчину на два с половиной года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

    Автомобиль «Фольксваген Гольф» сбил Льва Рубинштейна 8 января на улице Образцова в Москве. Момент ДТП попал на видео. Пострадавшего с тяжелыми травмами доставили в НИИ Склифосовского. 14 января стало известно, что поэт скончался. По предварительным данным, за собственником автомобиля числится 19 нарушений ПДД за год.

    Лев Рубинштейн — поэт, библиограф и эссеист, обозреватель, общественный деятель, журналист, автор особого поэтического жанра (стихи на карточках). Он родился в Москве в 1947 году, в 70-е годы основал направление «московский концептуализм» вместе с художниками Ильей Кабаковым, Андреем Монастырским, поэтами Дмитрием Приговым, Всеволодом Некрасовым. Летом 2022 года Рубинштейн проводил поэтический вечер в Петербурге.

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