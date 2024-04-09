Водителя, сбившего поэта Льва Рубинштейна, приговорили к условному сроку

В Москве вынесли приговор в отношении 63-летнего водителя, сбившего поэта Льва Рубинштейна. Поэт скончался спустя несколько дней.
Как сообщает столичная прокуратура 9 апреля, мужчину признали виновным в нарушении ПДД, повлекшем смерть по неосторожности (часть 3 статьи 264 УК РФ). Ему назначили условный срок в 1 год 8 месяцев с испытательным сроком в течение трех лет. Также мужчину на два с половиной года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Приговор пока не вступил в законную силу.
Автомобиль «Фольксваген Гольф» сбил Льва Рубинштейна 8 января на улице Образцова в Москве. Момент ДТП попал на видео. По данным прокуратуры, на нерегулируемом пешеходном переходе водитель не уступил дорогу переходящему проезжую часть мужчине. Пострадавшего с тяжелыми травмами доставили в НИИ Склифосовского, он находился в реанимации. 14 января стало известно, что поэт скончался.
По предварительным данным, за собственником автомобиля числится 19 нарушений ПДД за год.