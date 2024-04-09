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    Водителя, сбившего поэта Льва Рубинштейна, приговорили к условному сроку

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    В Москве вынесли приговор в отношении 63-летнего водителя, сбившего поэта Льва Рубинштейна. Поэт скончался спустя несколько дней.

    Как сообщает столичная прокуратура 9 апреля, мужчину признали виновным в нарушении ПДД, повлекшем смерть по неосторожности (часть 3 статьи 264 УК РФ). Ему назначили условный срок в 1 год 8 месяцев с испытательным сроком в течение трех лет. Также мужчину на два с половиной года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Приговор пока не вступил в законную силу.

    Автомобиль «Фольксваген Гольф» сбил Льва Рубинштейна 8 января на улице Образцова в Москве. Момент ДТП попал на видео. По данным прокуратуры, на нерегулируемом пешеходном переходе водитель не уступил дорогу переходящему проезжую часть мужчине. Пострадавшего с тяжелыми травмами доставили в НИИ Склифосовского, он находился в реанимации. 14 января стало известно, что поэт скончался.

    По предварительным данным, за собственником автомобиля числится 19 нарушений ПДД за год.

    Лев Рубинштейн — поэт, библиограф и эссеист, обозреватель, общественный деятель, журналист, автор особого поэтического жанра (стихи на карточках). Он родился в Москве в 1947 году, в 70-е годы основал направление «московский концептуализм» вместе с художниками Ильей Кабаковым, Андреем Монастырским, поэтами Дмитрием Приговым, Всеволодом Некрасовым. Летом 2022 года Рубинштейн проводил поэтический вечер в Петербурге.

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