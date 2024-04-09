Нападение на фотографа с голубями в Петербурге стало уголовным делом. Трое в спецприёмнике

Петроградский районный суд определил в спецприёмник трёх мелких хулиганов, задержанных за нападение на торговца снимками с голубями у зоопарка. Отвечать за атаку с баллончиком предстоит и по уголовной статье, стало известно «Фонтанке» 9 апреля .



Виновными в нарушении общественного порядка накануне вечером признаны 27-летний Шахин Курбанов, 20-летний Антон Квятковский и 31-летний Забигула Хайбулаев. Суд назначил им по трое суток административного ареста.

