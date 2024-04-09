Нападение на фотографа с голубями в Петербурге стало уголовным делом. Трое в спецприёмнике

Петроградский районный суд определил в спецприёмник трёх мелких хулиганов, задержанных за нападение на торговца снимками с голубями у зоопарка. Отвечать за атаку с баллончиком предстоит и по уголовной статье, стало известно «Фонтанке»
Виновными в нарушении общественного порядка накануне вечером признаны
Протоколы они получили после нападения на аниматора в Александровском парке
Нападение у Ленинградского зоопарка дало старт уголовному делу о хулиганстве, оно возбуждено накануне. Один из трёх задержанных уже попадался на нарушении норм уголовного законодательства. Хайбулаеву в