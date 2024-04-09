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    Нападение на фотографа с голубями в Петербурге стало уголовным делом. Трое в спецприёмнике

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    Петроградский районный суд определил в спецприёмник трёх мелких хулиганов, задержанных за нападение на торговца снимками с голубями у зоопарка. Отвечать за атаку с баллончиком предстоит и по уголовной статье, стало известно «Фонтанке» 9 апреля.

    Виновными в нарушении общественного порядка накануне вечером признаны 27-летний Шахин Курбанов, 20-летний Антон Квятковский и 31-летний Забигула Хайбулаев. Суд назначил им по трое суток административного ареста.

    Протоколы они получили после нападения на аниматора в Александровском парке 7 апреля. Как рассказал бизнесмен Виталий, его сотруднику брызнули в лицо из перцового баллончика после перепалки и запрета делать снимки с пернатыми. Виталий полагает, что за атакой стоят происки конкурентов по голубиному бизнесу. Конфликт между кланами уже привлёк внимание главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

    Нападение у Ленинградского зоопарка дало старт уголовному делу о хулиганстве, оно возбуждено накануне. Один из трёх задержанных уже попадался на нарушении норм уголовного законодательства. Хайбулаеву в 2021 году вменяли поджог KIA Rio на Парфёновской улице за вознаграждение. С задачей он справился: сгорела и цель, и соседняя машина, однако автовладельцы в суде простили поджигателя. Он возместил обоим 370 тысяч рублей, ещё 125 тысяч вложила супруга.

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    ГолубиКонфликт
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    Комментарии 3

    Alecon09 Апр 2024 в 09:36
    Опять они...
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