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    «Петербург благодарен Вам за годы стремительного развития». Беглов поздравил Матвиенко с юбилеем

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    61 комментарий

    Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил главу Совета Федерации, экс-губернатора города на Неве Валентину Матвиенко с юбилеем. В воскресенье, 7 апреля, она отмечает день рождения.

    В поздравлении, как сообщает пресс-служба Смольного, градоначальник отметил, что в лице Валентины Матвиенко «страна обрела выдающегося государственного деятеля, мудрого и принципиального руководителя».

    Беглов отметил, что на высоких постах глава Совета Федерации сочетает энергию и организаторский талант с обаянием и душевностью.

    «Петербург благодарен Вам за годы стремительного развития в начале XXI века», — добавил Беглов.

    В своем телеграм-канале глава Петербурга напомнил о том, что современный Петербург сложно представить без проектов, которые были реализованы благодаря Матвиенко: «ЗСД, КАД, трехкратное увеличение доходов города — это её наследие».

    Напомним, что должность губернатора Петербурга Валентина Матвиенко занимала в период с 2003-го по 2011 годы.

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    Валентина МатвиенкоАлександр Беглов
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    Комментарии 61

    Гость07 Апр 2024 в 12:49
    Завезла первых гастарбайтеров из-за того что местные не хотели работать за низкие оклады.
    +0−0
    Гость07 Апр 2024 в 12:48
    Этот то куда лезет. Она то делала, а этот только деньги тратит. Вообще ничего не сделал.
    +0−0
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