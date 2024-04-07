«Петербург благодарен Вам за годы стремительного развития». Беглов поздравил Матвиенко с юбилеем

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил главу Совета Федерации, экс-губернатора города на Неве Валентину Матвиенко с юбилеем. В воскресенье, 7 апреля, она отмечает день рождения.
В поздравлении, как сообщает пресс-служба Смольного, градоначальник отметил, что в лице Валентины Матвиенко «страна обрела выдающегося государственного деятеля, мудрого и принципиального руководителя».
Беглов отметил, что на высоких постах глава Совета Федерации сочетает энергию и организаторский талант с обаянием и душевностью.
«Петербург благодарен Вам за годы стремительного развития в начале
В своем телеграм-канале глава Петербурга напомнил о том, что современный Петербург сложно представить без проектов, которые были реализованы благодаря Матвиенко: «ЗСД, КАД, трехкратное увеличение доходов города — это её наследие».
Напомним, что должность губернатора Петербурга Валентина Матвиенко занимала в период с