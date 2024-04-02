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    Суд приговорил Петра Верзилова* к 8 годам

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    Басманный суд Москвы 2 апреля заочно осудил издателя признанной иностранным агентом «Медиазоны» Петра Верзилова* (признан иноагентом в РФ) по уголовному делу о распространении ложной информации о российской армии. Он приговорен к 8 годам и 4 месяцам колонии. Также суд запретил ему администрировать интернет-ресурсы в течение 3 лет 10 месяцев после освобождения. Об этом сообщает РИА Новости.

    Гособвинение запрашивало 8 лет и 6 месяцев колонии.

    Дело рассматривалось второй раз. До этого Мосгорсуд отменил предыдущий приговор Верзилову* (8 лет 6 месяцев колонии) и направил материалы на новое рассмотрение. Сейчас фабула не изменилась: ему вменили фейки из-за постов о Буче. Ещё до этого дела Верзилова* объявили в розыск по уголовному делу о сокрытии канадского гражданства.

    * признан иноагентом в России.

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