Суд приговорил Петра Верзилова* к 8 годам

Басманный суд Москвы 2 апреля заочно осудил издателя признанной иностранным агентом «Медиазоны» Петра Верзилова* (признан иноагентом в РФ) по уголовному делу о распространении ложной информации о российской армии. Он приговорен к 8 годам и 4 месяцам колонии. Также суд запретил ему администрировать интернет-ресурсы в течение 3 лет 10 месяцев после освобождения. Об этом сообщает РИА Новости.

Гособвинение запрашивало 8 лет и 6 месяцев колонии.



Дело рассматривалось второй раз. До этого Мосгорсуд отменил предыдущий приговор Верзилову* (8 лет 6 месяцев колонии) и направил материалы на новое рассмотрение. Сейчас фабула не изменилась: ему вменили фейки из-за постов о Буче. Ещё до этого дела Верзилова* объявили в розыск по уголовному делу о сокрытии канадского гражданства.

