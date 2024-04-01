СКР: задержан главный инженер рудника «Пионер», где 13 горняков объявлены погибшими

Задержан главный инженер рудника «Пионер», его подозревают в нарушении требований безопасности при ведении работ. Об этом 1 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК России.



«В ходе обысков на предприятиях заказчика работ изъята необходимая документация, проведена выемка документации о проведенных контрольных мероприятиях на объекте, родственники заблокированных горняков признаны потерпевшими», — приводит агентство данные следствия.

Напомним, 18 марта этого года на руднике произошло обрушение породы, и в шахте завалило 13 горняков. Две недели там велись спасательные работы, для поиска людей бурили скважины, через которые выработку обследовали при помощи камер. Однако найти удалось только воду, лед и горную породу. Сегодня спасательная операция была прекращена, горняки считаются погибшими.