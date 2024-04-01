    Сейчас

    +9˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +9˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 8

    1 м/с, ю-з

    749мм

    88%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd92.29eur99.57

    СКР: задержан главный инженер рудника «Пионер», где 13 горняков объявлены погибшими

    3756
    8 комментариев

    Задержан главный инженер рудника «Пионер», его подозревают в нарушении требований безопасности при ведении работ. Об этом 1 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК России.

    «В ходе обысков на предприятиях заказчика работ изъята необходимая документация, проведена выемка документации о проведенных контрольных мероприятиях на объекте, родственники заблокированных горняков признаны потерпевшими», — приводит агентство данные следствия.

    Напомним, 18 марта этого года на руднике произошло обрушение породы, и в шахте завалило 13 горняков. Две недели там велись спасательные работы, для поиска людей бурили скважины, через которые выработку обследовали при помощи камер. Однако найти удалось только воду, лед и горную породу. Сегодня спасательная операция была прекращена, горняки считаются погибшими.

    Ранее 1 апреля следователи задержали двух сотрудников управления Ростехнадзора Амурской области. Их подозревают в халатности при проведении проверок предприятия. По версии следствия, в 2022 и 2023 годах во время плановых проверок деятельности рудника они не выявили имевшиеся грубые нарушения закона о промышленной безопасности.

    Также продолжается расследование уголовного дела по статье «нарушение требований безопасности при ведении работ», обвинение по нему предъявлено управляющему директору рудника, он заключен под стражу.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Рудник Пионер
    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ5

    Комментарии 8

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    8
    close