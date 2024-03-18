В Амурской области обвал на руднике, под завалами могут быть 13 человек

На руднике в Амурской области произошел обвал, под завалами люди, сообщает 18 марта ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.



«На руднике горно-гидрометаллургического комбината произошел обвал <...> В результате в настоящее время под завалами могут находиться до 10 человек», — цитирует ТАСС слова собеседника.



По другим данным, в заваленном породой штреке, возможно, больше людей — до 13 человек. Как уточняет «Коммерсантъ», обвал произошел в штреке комбината «Пионер» — это одно из крупнейших в РФ золотодобывающих предприятий, принадлежит ГК «Петропавловск».