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    В Амурской области обвал на руднике, под завалами могут быть 13 человек

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    3 комментария

    На руднике в Амурской области произошел обвал, под завалами люди, сообщает 18 марта ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

    «На руднике горно-гидрометаллургического комбината произошел обвал <...> В результате в настоящее время под завалами могут находиться до 10 человек», — цитирует ТАСС слова собеседника.

    По другим данным, в заваленном породой штреке, возможно, больше людей — до 13 человек. Как уточняет «Коммерсантъ», обвал произошел в штреке комбината «Пионер» — это одно из крупнейших в РФ золотодобывающих предприятий, принадлежит ГК «Петропавловск».

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    Обвал на руднике
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    Комментарии 3

    Гость18 Мар 2024 в 20:13
    Может быть спасут...
    +0−0
    Гость18 Мар 2024 в 20:08
    Главное проголосовать успели....остальное уже не важно.
    +0−0
    Гость18 Мар 2024 в 20:06
    Как это где- то далеко от нас, даже дроны туда не долетают . Ну что там случилось, почему стены не укрепили.
    +0−0
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