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    Для поиска заваленных горняков на руднике «Пионер» пробурят вторую скважину

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    Фото: Василий Орлов / Telegram
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    На золотом руднике «Пионер» в Амурской области начали бурить разведывательную скважину и решили после делать вторую. Через них с помощью камер будут искать заваленных горняков.

    Первая скважина, которую начали бурить сегодня, приведет к предполагаемому месту расположения горняков, рассказал 20 марта в своем Telegram-канале губернатор Амурской области Василий Орлов. Вторая — к горизонту шахты, расположенному ниже. Скважину планируют пробурить за 2,5 — 3 дня, передает ТАСС.

    Фото: Василий Орлов / Telegram
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    Когда скважины будут готовы, в них спустят специальные камеры. Их сегодня привезли из Новокузнецка вместе с остальным оборудованием. Спецбортом Ил-76 в регион также доставили горноспасателей, шахтовых специалистов и инженеров из Кузбасса, сообщила пресс-служба правительства Амурской области.

    «Это горные спасатели, которые специализируются именно на подобных ЧС и имеют колоссальный опыт. Специалистов такого уровня на Дальнем Востоке практически нет, поэтому для нас помощь Кузбасса важна», — отметил Орлов.

    Фото: Василий Орлов / Telegram
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    Также на месте продолжают расчищать завалы. Ночью должны начать возведение бетонной перемычки для защиты от воды и повторного обвала.

    Обвал на руднике «Пионер», одном из крупнейших золотодобывающих предприятий России, произошел 18 марта. По информации губернатора, под завалами оказались 13 вахтовых рабочих из других регионов.

    Прокуратура Амурской области сообщала о 15 горняках, остающихся под землей. 19 марта из-за ЧП в области ввели региональный режим чрезвычайной ситуации. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при проведении работ по статье 216 УК РФ.

    Фото: Василий Орлов / Telegram
    Фото: Василий Орлов / Telegram
    Фото: Василий Орлов / Telegram

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    Амурская областьРудник ПионерОбвал в шахтеГорняки
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