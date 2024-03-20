Для поиска заваленных горняков на руднике «Пионер» пробурят вторую скважину

На золотом руднике «Пионер» в Амурской области начали бурить разведывательную скважину и решили после делать вторую. Через них с помощью камер будут искать заваленных горняков.

Первая скважина, которую начали бурить сегодня, приведет к предполагаемому месту расположения горняков, рассказал 20 марта в своем Telegram-канале губернатор Амурской области Василий Орлов. Вторая — к горизонту шахты, расположенному ниже. Скважину планируют пробурить за 2,5 — 3 дня, передает ТАСС.