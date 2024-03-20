Пробиться к заваленным горнякам на золотом «Пионере» пока не получается. Решено бурить скважину для камеры

В спасательной операции на золотом руднике «Пионер» в Зейском районе Амурской области участвуют, по данным МЧС, 220 специалистов. 20 марта из Кузбасса туда вылетел самолет ИЛ-76 МЧС с дополнительной группировкой спасателей.



Связи с заваленными горняками по-прежнему нет. По рекомендации специалистов из Кузбасса принято решение бурить к ним скважину, рассказал губернатор Амурской области Василий Орлов.



«Даже если проход не выведет на людей, в него можно будет опустить камеру, чтобы оценить обстановку, и проложить линии связи», — пояснил он.

