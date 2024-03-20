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    Пробиться к заваленным горнякам на золотом «Пионере» пока не получается. Решено бурить скважину для камеры

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    В спасательной операции на золотом руднике «Пионер» в Зейском районе Амурской области участвуют, по данным МЧС, 220 специалистов. 20 марта из Кузбасса туда вылетел самолет ИЛ-76 МЧС с дополнительной группировкой спасателей.

    Связи с заваленными горняками по-прежнему нет. По рекомендации специалистов из Кузбасса принято решение бурить к ним скважину, рассказал губернатор Амурской области Василий Орлов.

    «Даже если проход не выведет на людей, в него можно будет опустить камеру, чтобы оценить обстановку, и проложить линии связи», — пояснил он.

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    За сутки спасателям удалось расчистить 90 метров завала, непрерывно откачивают воду и пульпу. Из Новокузнецка будут отправлены ещё три мощных насоса для откачки воды.

    «Сейчас на месте происшествия работает более двухсот спасателей. Помощь оказывают специалисты из Нерюнгри, Хабаровска, Приморья и Кузбасса», — отметил губернатор.

    «Пионер» — это одно из крупнейших в РФ золотодобывающих предприятий, принадлежит ГК «Петропавловск». Обвал произошёл 18 марта. По данным Орлова, в результате обрушения горных масс под завалами оказалось 13 человек — это вахтовые рабочие из других регионов. По предварительной информации прокуратуры, под завалом находятся 15 человек. Из-за ЧП 19 марта в Амурской области ввели региональный режим чрезвычайной ситуации. Возбуждено уголовное дело по статье 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ).

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