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    Режим ЧС введён в Амурской области, под завалами на руднике — вахтовики

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    2 комментария

    Региональный режим чрезвычайной ситуации введен в Амурской области из-за обрушения на руднике «Пионер» в Зейском округе. Об этом сообщает 19 марта губернатор области Василий Орлов.

    Губернатор Амурской области

    По предварительным данным, под завалами находятся 13 человек — вахтовые рабочие из других регионов. Группа спасателей выдвинулась на место обвала. К работам привлечены сотрудники МЧС, краевые спасатели КГКУ «ЦОД», волонтёры — всего около 40 человек.

    «Спасательные работы ведутся с первых минут нештатной ситуации, идет механизированная расчистка транспортного уклона, а также работа по восстановлению связи», — отмечается в сообщении.

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    Родственников горняков, которые находятся в шахте, предлагается поселить в пунктах временного размещения и гостиницах на территории Зейского округа.

    Следком

    «Пионер» — это одно из крупнейших в РФ золотодобывающих предприятий, принадлежит ГК «Петропавловск». Обвал произошёл, как уже сообщалось, вчера вечером.

    Фото: Губернатор Амурской области

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    Комментарии 2

    Гость19 Мар 2024 в 08:21
    Зато крузак стоит, а вахтовиков ещё привезут.
    +2−0
    Гость19 Мар 2024 в 07:58
    Заголовок поправьте. Кто введёт, куда введёт?
    +1−0
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