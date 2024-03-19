Режим ЧС введён в Амурской области, под завалами на руднике — вахтовики

Региональный режим чрезвычайной ситуации введен в Амурской области из-за обрушения на руднике «Пионер» в Зейском округе. Об этом сообщает 19 марта губернатор области Василий Орлов.
По предварительным данным, под завалами находятся 13 человек — вахтовые рабочие из других регионов. Группа спасателей выдвинулась на место обвала. К работам привлечены сотрудники МЧС, краевые спасатели КГКУ «ЦОД», волонтёры — всего около 40 человек.
«Спасательные работы ведутся с первых минут нештатной ситуации, идет механизированная расчистка транспортного уклона, а также работа по восстановлению связи», — отмечается в сообщении.
Родственников горняков, которые находятся в шахте, предлагается поселить в пунктах временного размещения и гостиницах на территории Зейского округа.
«Пионер» — это одно из крупнейших в РФ золотодобывающих предприятий, принадлежит ГК «Петропавловск». Обвал произошёл, как уже сообщалось, вчера вечером.