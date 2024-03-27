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    Директор рудника «Пионер» взят под стражу. Он знал, что рядом карьер с водой

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    Управляющего директора рудника «Пионер» в Амурской области заключили под стражу. Ему предъявлено обвинение по статье 216 УК РФ (нарушение требований безопасности при ведении работ), сообщает 27 марта региональное СУ СК.

    Он, по данным следствия, знал, что работы в шахте ведутся несмотря на то, что рядом расположен заполненный водой карьер (это нарушение правил безопасности при ведении горных работ). Мероприятий по осушению карьера он не организовал.

    «18 марта 2024 года длительное бездействие привело к прорыву воды из чаши отработанного карьера и обвалу горных пород. 13 работников-горняков оказались заблокированы в шахте», — говорится в сообщении.

    Напомним, вечером 18 марта во время работ в горной выработке подземного рудника обрушилась порода. Ведутся спасательные работы. Было решено пробурить разведывательные скважины и через них при помощи камер искать рабочих. Разведка показала, что в шахтах вода. О судьбе заблокированных рабочих до сих пор ничего не известно.

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    Рудник ПионерАмурская областьГорнякиОбвалОбвал в шахте
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    Комментарии 23

    Гость27 Мар 2024 в 10:54
    Нашли козла отпущения
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