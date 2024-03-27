Директор рудника «Пионер» взят под стражу. Он знал, что рядом карьер с водой

Управляющего директора рудника «Пионер» в Амурской области заключили под стражу. Ему предъявлено обвинение по статье 216 УК РФ (нарушение требований безопасности при ведении работ), сообщает 27 марта региональное СУ СК.

Он, по данным следствия, знал, что работы в шахте ведутся несмотря на то, что рядом расположен заполненный водой карьер (это нарушение правил безопасности при ведении горных работ). Мероприятий по осушению карьера он не организовал.