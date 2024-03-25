ТАСС: рудник «Пионер» с высокой вероятностью затоплен

Рудник «Пионер», где заблокированы горняки, вероятно, затоплен. Об этом, как передаёт ТАСС, сообщили в оперативных службах
«Разведка через скважину показала, что на глубине
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Рудник «Пионер», где заблокированы горняки, вероятно, затоплен. Об этом, как передаёт ТАСС, сообщили в оперативных службах
«Разведка через скважину показала, что на глубине
Новость дополняется.
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