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    ТАСС: рудник «Пионер» с высокой вероятностью затоплен

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    9 комментариев

    Рудник «Пионер», где заблокированы горняки, вероятно, затоплен. Об этом, как передаёт ТАСС, сообщили в оперативных службах 25 марта.

    «Разведка через скважину показала, что на глубине 153 м в горных выработках находится вода. С высокой вероятностью остальные выработки рудника также затоплены», — сказал собеседник агентства.

    Новость дополняется.

    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ3
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ37

    Комментарии 9

    Гость25 Мар 2024 в 11:08
    Очень печально...
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