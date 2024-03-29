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    Володин спросил подписчиков, надо ли менять лифты в их домах

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    Председатель Госдумы Вячеслав Володин 29 марта организовал опрос среди подписчиков своего телеграм-канала.

    «Обратились в правительство о необходимости принять меры по замене в жилых домах лифтов, износ которых в ряде регионов составляет более 50%. Актуальна ли эта проблема для вас?» — спросил Володин у своих подписчиков.

    Ранее Госдума приняла постановление об обращении (подготовленном по поручению Володина) к премьер-министру Михаилу Мишустину по вопросу модернизации лифтов в многоквартирных домах. Депутаты привели данные Минстроя: сейчас по всей стране эксплуатируется более 600 тысяч лифтов, износ которых в некоторых регионах превышает 50%. К 2025 году должны быть заменены более 140 тысяч лифтов. Примерная стоимость работ — около 300 млрд рублей, напоминает ТАСС.

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    Замена лифтовЛифтовое оборудованиеЛифтыВячеслав Володин
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