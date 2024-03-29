Володин спросил подписчиков, надо ли менять лифты в их домах

Председатель Госдумы Вячеслав Володин 29 марта организовал опрос среди подписчиков своего телеграм-канала.



«Обратились в правительство о необходимости принять меры по замене в жилых домах лифтов, износ которых в ряде регионов составляет более 50%. Актуальна ли эта проблема для вас?» — спросил Володин у своих подписчиков.

