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    Теракт в «Крокус Холле»

    «Дикая, бессмысленная смерть». Уроженец Ленинграда был застрелен в «Крокусе» с фотоаппаратом в руках

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    В результате теракта в «Крокус Сити Холле» погиб уроженец Ленинграда, выпускник кафедры океанологии и президент Всероссийской ассоциации ездового спорта Вадим Громов. Об этом сообщается на сайте объединения выпускников географического факультета МГУ.

    Фото: geograd.ru
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    Как рассказывают коллеги и друзья погибшего, Вадим Кириллович родился в Ленинграде в семье физиков, но школу окончил в Дубне. После выпуска с геофака был научным сотрудником в Институте космических исследований, а затем в Институте геохимии и аналитической химии АН СССР. Также работал депутатом Моссовета (1990–1993) и был генеральным директором в коммерческой фирме.

    Кроме того, Вадим Громов стоял у истоков развития ездового спорта в Российской Федерации и был президентом Всероссийской ассоциации ездового спорта, сообщают в сообществе Федерации.

    На встрече курса. Май 2014 года. Вадим Громов справа.
    На встрече курса. Май 2014 года. Вадим Громов справа.Фото: geograd.ru
    Фото: geograd.ru
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    В день трагедии, 22 марта, Вадим Кириллович пришел на концерт с фотоаппаратом, он в целом очень любил фотографировать, вспоминают друзья погибшего.

    «Вадик отлично фотографировал, я не помню его без фотоаппарата. В «Крокус Сити Холле» он остановился в дверях и, пока рядом бежали люди, снимал. Так и был застрелен — с фотоаппаратом в руках», — говорит одногруппница и подруга погибшего Анна Рослякова.

    «Вадим — истинный русский интеллигент. С его ясным умом, обширными знаниями, культурным кругозором, он всегда готов был поделиться, поучаствовать, прийти на помощь. Многим он запомнился как настоящий друг и товарищ», — поделился воспоминаниями друг погибшего Дмитрий Ярошевский.

    Одногруппник и сосед Громова по общежитию Георгий Васильев вспоминает, как сам едва не стал жертвой теракта.

    «Он и я побывали в самых страшных московских терактах. Он — в «Крокусе», а я — на Дубровке. Только мне повезло остаться в живых, а Вадику — нет. Я не могу смириться с этой дикой, бессмысленной смертью».

    Прощание с Вадимом Громовым состоялось 26 марта. Его похоронили на Николо-Архангельском кладбище.

    Фото: geograd.ru

    Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». По последним данным, 143 человек погибли. Задержаны 11 человек, в том числе четверо мужчин, которые, как предполагается, непосредственно осуществили атаку. Накануне в Петербурге прошел концерт группы «Пикник» в память о жертвах теракта.

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