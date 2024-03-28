«Дикая, бессмысленная смерть». Уроженец Ленинграда был застрелен в «Крокусе» с фотоаппаратом в руках

В результате теракта в «Крокус Сити Холле» погиб уроженец Ленинграда, выпускник кафедры океанологии и президент Всероссийской ассоциации ездового спорта Вадим Громов. Об этом сообщается на сайте объединения выпускников географического факультета МГУ.

Как рассказывают коллеги и друзья погибшего, Вадим Кириллович родился в Ленинграде в семье физиков, но школу окончил в Дубне. После выпуска с геофака был научным сотрудником в Институте космических исследований, а затем в Институте геохимии и аналитической химии АН СССР. Также работал депутатом Моссовета (1990–1993) и был генеральным директором в коммерческой фирме.



Кроме того, Вадим Громов стоял у истоков развития ездового спорта в Российской Федерации и был президентом Всероссийской ассоциации ездового спорта, сообщают в сообществе Федерации.

На встрече курса. Май 2014 года. Вадим Громов справа. Фото: geograd.ru Фото: geograd.ru Поделиться Поделиться





В день трагедии, 22 марта, Вадим Кириллович пришел на концерт с фотоаппаратом, он в целом очень любил фотографировать, вспоминают друзья погибшего. «Вадик отлично фотографировал, я не помню его без фотоаппарата. В «Крокус Сити Холле» он остановился в дверях и, пока рядом бежали люди, снимал. Так и был застрелен — с фотоаппаратом в руках», — говорит одногруппница и подруга погибшего Анна Рослякова.



«Вадим — истинный русский интеллигент. С его ясным умом, обширными знаниями, культурным кругозором, он всегда готов был поделиться, поучаствовать, прийти на помощь. Многим он запомнился как настоящий друг и товарищ», — поделился воспоминаниями друг погибшего Дмитрий Ярошевский.

Одногруппник и сосед Громова по общежитию Георгий Васильев вспоминает, как сам едва не стал жертвой теракта.



«Он и я побывали в самых страшных московских терактах. Он — в «Крокусе», а я — на Дубровке. Только мне повезло остаться в живых, а Вадику — нет. Я не могу смириться с этой дикой, бессмысленной смертью».

