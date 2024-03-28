Минута молчания, бесстрашие и музыка. Фоторепортаж с концерта «Пикника» в Петербурге

В петербургском БКЗ «Октябрьский» прошел концерт памяти жертв теракта в «Крокус Сити Холле». За несколько часов до мероприятия стали доступны больше ста билетов, несмотря на это, зал выглядел по-настоящему полным.
Возле здания БКЗ дежурили сотрудники Росгвардии, полиции, медицинские работники
Петербуржцы даже предположили, что БКЗ на данный момент — самое охраняемое место в городе
Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
Дарья купила билет на благотворительный концерт два дня назад
Она советует ничего не бояться, как в песне ее любимой группы «Пикник»: «Ничего, ничего не бойся, ни огня, ни звенящую тень»...
Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
Дискуссия о том, уместно ли проводить концерт, когда еще не прошло и недели с теракта, открыта и среди тех, кто все-таки пришел на мероприятие
«Я из того поколения, когда считали, что страна воюет, и любые вот эти... Сейчас не до веселья, когда наши парни гибнут», — поделился своим мнением Виктор Васильевич, давний почитатель группы «Пикник»
Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
Меры безопасности на входе были стандартные: нужно показать сумку, приоткрыть куртку, и если потребуется — проверить наличие чего-то опасного на ощупь
Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
Кто-то из поклонников подошел к концерту с креативом
Кто-то не стал выделяться
И вот уже все на местах, до начала концерта остаются считаные минуты
Сразу после выхода группы на сцену была объявлена минута молчания в память о погибших в теракте
Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
Первой песней, прозвучавшей на вечере памяти, стала «Я — пущенная стрела»
Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
Одна из любимых публикой песен «Египтянин» также вошла в программу в БКЗ. Не все смогли сдержать свои эмоции
Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
На экранах периодически мелькала красивая анимация
Затем на сцене появился балет под песню «Иероглиф» с третьего студийного альбома рок-группы, в который она вошла в 1986 году
Пара повторяла движение крутящейся пирамиды, которая транслировалась на экране
Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
Периодически «Пикник» уходил со сцены, оставляя публику наедине с Международным симфоническим оркестром «Таврический»
Пережившие теракт музыканты играли пронзительные композиции, которые органично звучали с песнями рок-группы
Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
Важную роль во время выступления играл свет, который создавал атмосферу каждой песне
Например, ниже — то, как сцена выглядела в начале исполнения песни «Фиолетово-черный»
А так — чуть позже
Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
Фронтмен коллектива — Эдмунд Шклярский. Именно его появление в группе сами музыканты считают отправной точкой нынешнего «Пикника»
Один из главных хитов «Пикника» — «У шамана три руки» с альбома «Королевство кривых»
Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
Зрители активно подпевали именно под «Шамана»
Одна из зрительниц пустилась в пляс
Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
В финале концерта на сцене появилась огромная корзина цветов от губернатора Петербурга Александра Беглова. Зал аплодировал стоя
Цветы вручили и преданные поклонники. Интересно, что никто не пытался сделать это в течение самого концерта
Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
По традиции у заднего подъезда БКЗ собрались фанаты. Одна из женщин попросила солиста группы оставить автограф, но ее просьба осталась без ответа.
Читайте полную версию событий вечера 27 марта в материале «Фонтанки», где мы делились информацией в режиме реального времени.