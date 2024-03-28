Минута молчания, бесстрашие и музыка. Фоторепортаж с концерта «Пикника» в Петербурге

В петербургском БКЗ «Октябрьский» прошел концерт памяти жертв теракта в «Крокус Сити Холле». За несколько часов до мероприятия стали доступны больше ста билетов, несмотря на это, зал выглядел по-настоящему полным.

Она советует ничего не бояться, как в песне ее любимой группы «Пикник»: «Ничего, ничего не бойся, ни огня, ни звенящую тень»...

«Я из того поколения, когда считали, что страна воюет, и любые вот эти... Сейчас не до веселья, когда наши парни гибнут», — поделился своим мнением Виктор Васильевич, давний почитатель группы «Пикник»

Например, ниже — то, как сцена выглядела в начале исполнения песни «Фиолетово-черный»

По традиции у заднего подъезда БКЗ собрались фанаты. Одна из женщин попросила солиста группы оставить автограф, но ее просьба осталась без ответа.

Читайте полную версию событий вечера 27 марта в материале «Фонтанки», где мы делились информацией в режиме реального времени.