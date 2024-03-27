Песков о теракте в «Крокусе»: пока никаких официальных версий никто не высказал

Спецслужбы продолжают расследование теракта в «Крокус Сити Холле», официальные версии пока не высказаны. Об этом 27 марта сообщил в интервью «Известиям» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Если вы обратили внимание, никаких официальных версий никто не высказал, <...> нужно дождаться, когда они будут высказаны», — сказал Песков, комментируя работу спецслужб (цитата по ТАСС).
В то же время Песков напомнил журналистам о словах главы ФСБ Александра Бортникова. «Фонтанка» писала, 26 марта Бортников заявил, что теракту в «Крокус Сити Холле» содействовали спецслужбы Украины, а готовили его радикальные исламисты. По словам директора ФСБ, заказчик теракта в «Крокусе» пока не установлен, но российским спецслужбам видно, кто организовал его и кто вербовал исполнителей.
Напомним, террористический акт в «Крокус Сити Холле» в Красногорске произошел вечером 22 марта. Задержаны 11 человек, в том числе четверо террористов, непосредственно осуществивших атаку, заявляли в ФСБ. Арестованы восемь фигурантов дела.
Число погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» к 27 марта выросло до 143 человек. Обновленный список опубликовало МЧС РФ, указав, что он является предварительным.
Следственный комитет России сообщал, что на текущий момент опознаны 84 тела погибших в результате теракта, в том числе тела пятерых детей в возрасте от 9 до