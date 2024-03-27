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    Песков о теракте в «Крокусе»: пока никаких официальных версий никто не высказал

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    Спецслужбы продолжают расследование теракта в «Крокус Сити Холле», официальные версии пока не высказаны. Об этом 27 марта сообщил в интервью «Известиям» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Если вы обратили внимание, никаких официальных версий никто не высказал, <...> нужно дождаться, когда они будут высказаны», — сказал Песков, комментируя работу спецслужб (цитата по ТАСС).

    В то же время Песков напомнил журналистам о словах главы ФСБ Александра Бортникова. «Фонтанка» писала, 26 марта Бортников заявил, что теракту в «Крокус Сити Холле» содействовали спецслужбы Украины, а готовили его радикальные исламисты. По словам директора ФСБ, заказчик теракта в «Крокусе» пока не установлен, но российским спецслужбам видно, кто организовал его и кто вербовал исполнителей.

    Напомним, террористический акт в «Крокус Сити Холле» в Красногорске произошел вечером 22 марта. Задержаны 11 человек, в том числе четверо террористов, непосредственно осуществивших атаку, заявляли в ФСБ. Арестованы восемь фигурантов дела.

    Число погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» к 27 марта выросло до 143 человек. Обновленный список опубликовало МЧС РФ, указав, что он является предварительным.

    Следственный комитет России сообщал, что на текущий момент опознаны 84 тела погибших в результате теракта, в том числе тела пятерых детей в возрасте от 9 до 16 лет.

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    Теракт в Крокусе
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