Песков о теракте в «Крокусе»: пока никаких официальных версий никто не высказал

Спецслужбы продолжают расследование теракта в «Крокус Сити Холле», официальные версии пока не высказаны. Об этом 27 марта сообщил в интервью «Известиям» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.



«Если вы обратили внимание, никаких официальных версий никто не высказал, <...> нужно дождаться, когда они будут высказаны», — сказал Песков, комментируя работу спецслужб (цитата по ТАСС).



В то же время Песков напомнил журналистам о словах главы ФСБ Александра Бортникова. «Фонтанка» писала, 26 марта Бортников заявил, что теракту в «Крокус Сити Холле» содействовали спецслужбы Украины, а готовили его радикальные исламисты. По словам директора ФСБ, заказчик теракта в «Крокусе» пока не установлен, но российским спецслужбам видно, кто организовал его и кто вербовал исполнителей.

