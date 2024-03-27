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    На Невском проспекте за 4 года отремонтируют 85 исторических зданий. Программа запущена

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    В Петербурге запускают программу ремонта и реставрации фасадов и кровель на Невском проспекте. План на 4 года — 85 адресов.

    Как сообщил губернатор Александр Беглов в своих соцсетях 27 марта, в течение 2024-го предполагается отремонтировать более 40 фасадов и 30 кровель, но в основном. К сообщению приложены карточки с десятью первыми адресами. Среди них, например, дом 18 по Невскому проспекту, где находится Литературное кафе, Серебряные ряды на Невском 29–31, а также здание на пересечении с Владимирским проспектом, где раньше был ресторан «Палкин».

    «Облик Невского проспекта требует особенно бережного подхода и знания исторических материалов, поэтому Жилищный комитет будет действовать в тесном контакте с КГИОП и Комитетом по градостроительству и архитектуре», — написал Беглов.

    Всего на программу выделено 2,5 млрд рублей. Она приурочена к 80-летию возвращения исторического названия главной улице города.

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