Боррель о контактах спецслужб ЕС и России после теракта: разведка сотрудничает с разведкой

Спецслужбы России и Евросоюза сотрудничают после теракта в подмосковном «Крокусе», заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель. Об этом 26 марта сообщает РБК со ссылкой на трансляцию телеканала CNN.



«Разведка [ЕС] сотрудничает с разведкой [России]», — цитирует издание ответ Борреля за вопрос прессы о взаимодействии с Москвой после теракта в «Крокус сити холле».

Боррель назвал произошедшее трагическим событием. Он подчеркнул, что у него нет конкретной информации о том, кто совершил нападение. А также отметил, что Украина, по его мнению, не связана с терактом, уточняет РБК.

