Боррель о контактах спецслужб ЕС и России после теракта: разведка сотрудничает с разведкой

Спецслужбы России и Евросоюза сотрудничают после теракта в подмосковном «Крокусе», заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель. Об этом 26 марта сообщает РБК со ссылкой на трансляцию телеканала CNN.
«Разведка [ЕС] сотрудничает с разведкой [России]», — цитирует издание ответ Борреля за вопрос прессы о взаимодействии с Москвой после теракта в «Крокус сити холле».
Боррель назвал произошедшее трагическим событием. Он подчеркнул, что у него нет конкретной информации о том, кто совершил нападение. А также отметил, что Украина, по его мнению, не связана с терактом, уточняет РБК.
Напомним, 25 марта президент России Владимир Путин заявил, что что спецслужбам и правоохранительным органам нужно получить ответы на целый ряд вопросов. Главный из которых — кто заказчик теракта в Красногорске.
«Почему террористы после совершения преступления пытались уйти именно на Украину? Кто их там ждал? Ясно, что тем, кто поддерживает киевский режим, не хочется быть соучастниками террора и спонсорами терроризма. Но вопросов действительно очень много», — сказал Путин.
Террористический акт в «Крокус Сити Холле» в Красногорске был совершен вечером 22 марта. По последним данным, в теракте погибли 139 человек, в том числе три ребенка. В крайне тяжелом состоянии остаются восемь взрослых пострадавших и один ребенок.
В ходе расследования теракта были задержаны 11 человек, в том числе четверо террористов, непосредственно осуществивших атаку, заявляли в ФСБ.