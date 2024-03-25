    Сейчас

    +3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +3˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 1

    1 м/с, зап

    753мм

    78%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd92.78eur100.37

    Крысиному царству конец. Администрация рассказала, как уберут грызунов из Казанского сквера

    1784
    10 комментариев

    Крысиному царству у Казанского собора решено положить конец. Администрация Центрального района договорилась с предпринимателями, которые торгуют по соседству едой, и именно за их счёт будет проведена дератизация в сквере. Об этом чиновники сообщили 25 марта в ответ на запрос «Фонтанки».

    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    С февраля петербуржцы наблюдали в Казанском сквере большое семейство крыс — некоторые насчитывали их «не меньше 20». Животные чувствовали себя вольготно и находили достаточно пропитания: объедки кукурузы, другие остатки еды из урн и с земли, мёртвые голуби.

    За несколько недель выяснилось, что городские ведомства не имеют ресурсов, чтобы решить проблему. Да, крысы являются источником большого числа инфекций, опасных для человека, но за борьбу с ними именно на территории сквера как будто никто не мог взяться. В комитете по благоустройству сообщили, что не занимаются подобными работами. В Роспотребнадзоре указали на то, что дератизацию на местах организуют районные администрации. А чиновники одного из районов рассказали, что в скверах вовсе не борются с грызунами, поскольку это опасно для других животных и детей.

    Сейчас в Центральном районе нашли решение.

    «Учитывая ситуацию в Казанском сквере, администрацией проработан вопрос с предприятиями, которые занимаются общепитом и продажей продовольственных товаров рядом с Казанским собором. Силами специализированной организации они проводят мероприятия по дератизации территории сквера. Дополнительно сообщаем, что в настоящее время сквер закрыт на просушку», — сообщили «Фонтанке» в пресс-службе администрации Центрального района.

    Сквер у Казанского действительно закрыт. Одновременно с этим чиновники проводят внеплановую дератизацию контейнерных площадок и мест общего пользования в многоквартирных домах рядом с Казанским сквером.

    Ранее петербургский Роспотребнадзор зафиксировал рост количества территорий в городе, заселённых грызунами. По итогам 2023 года он составил 4%. Показатель свободной от грызунов фактической площади в Петербурге составил 82%.

    Подробнее о ситуации с крысами в городе читайте в материале «Фонтанки».

    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    Крысы в городеПетербург
    ЛАЙК6
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 10

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    10
    close