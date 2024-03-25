Крысиному царству конец. Администрация рассказала, как уберут грызунов из Казанского сквера

Крысиному царству у Казанского собора решено положить конец. Администрация Центрального района договорилась с предпринимателями, которые торгуют по соседству едой, и именно за их счёт будет проведена дератизация в сквере. Об этом чиновники сообщили 25 марта в ответ на запрос «Фонтанки».

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





С февраля петербуржцы наблюдали в Казанском сквере большое семейство крыс — некоторые насчитывали их «не меньше 20». Животные чувствовали себя вольготно и находили достаточно пропитания: объедки кукурузы, другие остатки еды из урн и с земли, мёртвые голуби.



За несколько недель выяснилось, что городские ведомства не имеют ресурсов, чтобы решить проблему. Да, крысы являются источником большого числа инфекций, опасных для человека, но за борьбу с ними именно на территории сквера как будто никто не мог взяться. В комитете по благоустройству сообщили, что не занимаются подобными работами. В Роспотребнадзоре указали на то, что дератизацию на местах организуют районные администрации. А чиновники одного из районов рассказали, что в скверах вовсе не борются с грызунами, поскольку это опасно для других животных и детей.



Сейчас в Центральном районе нашли решение.

«Учитывая ситуацию в Казанском сквере, администрацией проработан вопрос с предприятиями, которые занимаются общепитом и продажей продовольственных товаров рядом с Казанским собором. Силами специализированной организации они проводят мероприятия по дератизации территории сквера. Дополнительно сообщаем, что в настоящее время сквер закрыт на просушку», — сообщили «Фонтанке» в пресс-службе администрации Центрального района.



Сквер у Казанского действительно закрыт. Одновременно с этим чиновники проводят внеплановую дератизацию контейнерных площадок и мест общего пользования в многоквартирных домах рядом с Казанским сквером.



Ранее петербургский Роспотребнадзор зафиксировал рост количества территорий в городе, заселённых грызунами. По итогам 2023 года он составил 4%. Показатель свободной от грызунов фактической площади в Петербурге составил 82%.

Подробнее о ситуации с крысами в городе читайте в материале «Фонтанки».