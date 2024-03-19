«Нет полномочий». Крысы у Казанского собора становятся городским талисманом

Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Уже несколько недель петербуржцы наблюдают семейство крыс у Казанского собора. Первые видео со стаей грызунов появились в конце февраля. За это время ни Роспотребнадзор, ни администрация Центрального района не смогли рассказать «Фонтанке», насколько это нормально и какова ситуация с крысами на улицах города в целом.



Редакция изучила документы, регламентирующие борьбу с крысами в городе, и пообщалась с волонтерами, которые занимаются спасением грызунов.

Встретимся под Кутузовым По данным портала «Наш Санкт-Петербург», за первые месяцы 2024 года петербуржцы подали 400 заявок на дератизацию. Основная часть, больше 300, — это жалобы на грызунов в жилых домах. На втором месте (74) — сообщения о крысах у мусорных контейнеров. И лишь единицы касаются грызунов на улицах и в скверах города (12 заявок). Еще несколько человек пожаловались на крыс в торговых центрах и других частных организациях.



Есть и недельной давности заявка на дератизацию у Казанского собора. «Фонтанка» рассказывала, что за семейством крыс (или несколькими) аккурат в кустах под памятником Кутузову читатели следят регулярно.

читатель «Фонтанки»

Фотокорреспондент «Фонтанки» прогулялся к обжитым кустам и тоже без особого труда застал хозяев дома. Они и правда ведут себя спокойно, по-хозяйски.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Немудрено, ведь найти других ответственных за дератизацию этой территории «Фонтанка» так и не смогла. Роспотребнадзор на вопросы так и не ответил, Центральный район тоже. В закупках самого района и местного жилищного агентства свежих тендеров на дератизацию не видно.

Комитет по благоустройству единственный откликнулся, но ушел в отказ: «У комитета по благоустройству нет полномочий по борьбе с грызунами. Наша задача — сохранение и преумножение зеленых насаждений, а также бережное отношение ко всей остальной природной составляющей наших территорий, — заявили в пресс-службе. — Что касается сквера у Казанского собора, то нужно определить источник питания крыс. На газонах сквера кормовой базы для грызунов нет. Ее надо искать где-то поблизости. Но это опять-таки вне полномочий комитета».

«Фонтанка» попробовала узнать в управлении ветеринарии, не может ли их отдел ветеринарно-санитарных мероприятий что-то сделать с крысами, которые живут у Казанского собора. Но тоже нет. «В сквере живут крысы?! Серые? Как мы их оттуда можем забрать? Надо вызвать санэпидстанцию, позвонить в Роспотребнадзор. Они этим занимаются», — рассказали в ведомстве.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Бегают табунами» На соседство с крысами петербуржцы жалуются в разных районах города.

«Большое количество крыс между жилыми домами и детской площадкой. Живут в основном под Ново-Андреевским мостом и у помойки дома», — пишут василеостровцы (им ответили, что у районной администрации нет полномочий бороться с крысами в таких местах).

А жители Кировского района сообщают о «провалах грунта из-за крыс» на улице Возрождения.

Самые эмоциональные сообщения, конечно, касаются жилых домов.

«Сегодня в парадной крыса бросилась с лестницы на проходящего ниже человека. Слава богу, промахнулась. Проведите, пожалуйста, дератизацию, пока никто не пострадал», — призывают жители Огородного переулка в Кировском районе.



«Крысы бегают табунами вокруг дома», — сообщают с Кондратьевского, 89а.

«Крысы едят проводку в машинах. Даже ремень генератора слетел из-за крысы. Бегают от помойки до дома. Не обращают внимания ни на кого», — пишут в отчаянии жители Невского района с улицы Дыбенко.



«В подъезде в течение месяца замечены пять крыс, бросаются на стариков и детей», — жалуются на Дальневосточном, 46.

«В паркинге живут крысы. Они залезают в машину, притаскивают еду. Со своей стороны, я положила яда, разнообразного, но крыса его перетащила под капот», — рассказывает пользовательница паркинга на Даниила Хармса, 3, к2, недалеко от Муринской дороги.

«Крысы гуляют, как по Невскому», — шутят на Балканской, 38. И судя по Казанскому собору, сравнение верное.

Кто и как должен обеспечивать дератизацию На сайте федерального Роспотребнадзора опубликовано несколько материалов о том, почему важно, чтобы на улицах населенных пунктов не было крыс.



«Роспотребнадзор напоминает, что прекращение или временное снижение объемов борьбы с грызунами в населенных пунктах может привести к серьезным и нежелательным последствиям для человека. Одной из наиболее страшных болезней для людей, источником которой являлись черные крысы, была чума. В настоящее время с чумой эффективно борются и предотвращают массовые заболевания людей, но спорадические случаи регистрируют ежегодно по всему миру», — отмечает ведомство.

Приводится длинный список болезней, которые может передать уличная крыса. Это бешенство, лептоспироз (приводит к поражению почек, печени и нервной системы), содоку («болезнь крысиного укуса», характеризуется лихорадкой и воспалениями), хейверхиллская лихорадка, столбняк, кишечный иерсиниоз (поражение желудочно-кишечного тракта с тенденцией к поражению различных органов и систем), псевдотуберкулёз, геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, туляремия (приводит к лихорадке, интоксикации и поражению лимфатических узлов) и крысиный сыпной тиф.



Петербургский главный санитарный врач в своих постановлениях о мерах усиления борьбы с грызунами отмечала также, что грызуны могут наносить экономический ущерб и ухудшают качество жизни людей.

Постановление главного санитарного врача России, регламентирующее дератизацию в стране, предписывает проводить дератизацию весной и осенью в тех местах, где отдыхают люди, а также в природных очагах размножения крыс на территории города. Кроме этого, должны приниматься экстренные меры там, где обнаружены грызуны.



Именно весна и осень выбраны для системной дератизации потому, что зимой, в холода, дикие крысы не размножаются, а с наступлением тепла начинают делать это активно. За сезон самки пасюков (диких серых крыс) дают по нескольку приплодов, каждый из которых может достигать 25 детёнышей.

В постановлении санитарного врача России перечислены виды объектов, которые имеют особое эпидемическое значение. На них дератизацию необходимо проводить круглый год. К таким особым объектам, например, относятся:



рекреационные территории с большим скоплением людей (садоводческие, огороднические и дачные объединения граждан, пляжи, места массового отдыха, туризма, рыбалки, охоты и другие);

жилые здания;

общепит, супермаркеты, продуктовые магазины, производства еды;

медицинские, образовательные организации;

объекты и территории организаций, которые занимаются утилизацией бытовых отходов. За организацию и проведение дератизации отвечают:

органы государственной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления;

юридические лица;

граждане, в том числе индивидуальные предприниматели. В целом это направление контролирует Роспотребнадзор, поскольку количество крыс в населённом пункте напрямую связано с эпидемической безопасностью. Он может давать прямые предписания организациям и представителям власти, которые обязательны для исполнения в определенный срок.



Согласно постановлению главного санитарного врача, региональные органы власти и местное самоуправление должны обеспечивать проведение дератизации весной и осенью в лесопарковых зонах, в природных очагах. А кроме этого — обработку жилых зданий, помещений и сооружений, которые находятся на их балансе. Предписано организовывать благоустройство города так, чтобы не было дополнительных условий для размножения крыс (перечислены конкретные меры, например устанавливать закрытые мусорные баки).

Повод для экстренной дератизации — заселенность территории грызунами. Санитарный врач рекомендует считать такой любой объект или участок, где есть хотя бы один из признаков:



пойман грызун;

обнаружены следы лапок грызунов;

грызуны бегают по территории;

обнаружены норы, свежий помет, поврежденные продукты или предметы;

оставленная для проверки приманка съедена грызуном.

Как санитарный врач рекомендует бороться с крысами? Методом барьерной дератизации: устанавливать закрывающиеся ловушки с ядовитой приманкой, с учетом безопасности других животных и людей.

Технически выполнять работы по дератизации сейчас могут любые организации, для этого не нужна лицензия. С 1 сентября это будет разрешено только тем, кто получил лицензию от Роспотребнадзора.

Заказчиками могут выступать любые ответственные за территорию ведомства. По запросу «дератизация Петербург» на платформе появляются в основном закупки организаций (школы, университеты, больницы), инфраструктурных предприятий («Теплосеть», «Агентство внешнего транспорта»), жилищных агентств (например, от Кронштадтского района на дератизацию зданий и территорий бывших военных городков). «Фонтанка» рассказывала, что в домах и во дворах за этим следят управляющие организации, но объем закупок снижается, а сплошных сезонных зачисток, по словам господрядчика, теперь не проводят.



«Желающих на дикарей» меньше, чем самих хвостов Сообщества спасателей крыс смотрят на проблему по-своему: грызуны не виноваты в том, что мешают человеку. В то же время в общении с «Фонтанкой» зоозащитники отметили, что понимают причины, по которым пасюков необходимо убирать с улиц города. Сделать это силами волонтёров или гуманно ресурсами государства — фактически невозможно.

В Петербурге несколько сообществ спасателей крыс, но они забирают себе в основном лабораторных грызунов (им грозит смерть после любого эксперимента) и домашних, которые волею судеб оказались на улице или в парадной.

Есть сообщество «ДикоRAT», которое пыталось заниматься спасением именно диких крыс. Но на его страничке в ВК закреплено объявление:

«Сообщество более не принимает новых животных. Мы переполнены и вымотаны. Пасюки — довольно специфические крысы, и они не попадают к нам здоровыми и ручными. Рано или поздно такое должно было произойти, поскольку наши силы не бесконечны, а ответственных желающих на дикарей гораздо меньше, чем самих хвостов».



Волонтёры сообщества рассказали «Фонтанке», что в любом случае не вылавливают здоровых животных из их мест обитания. Это относится и к колонии под Кутузовым.

«Всё, что мы бы могли предложить в случае с Казанским собором, — это поставить живоловки и вывезти парочку животных в парк. Но это привлекло бы ещё больше внимания. Ко всему прочему, крысы умные, поэтому через пару таких манипуляций никто из них и близко не подошёл бы к ловушкам. А если учесть, что они в сквере все сытые, то вряд ли подошли бы вообще», — размышляют волонтёры.



В теории гуманной была бы система «отлов — стерилизация — выпуск на место обитания», как это делают с бездомными кошками и собаками. Но она обошлась бы дорого, не нашла бы общественной поддержки и в случае именно с крысами работала бы не так эффективно. По словам зоозащитников, поймать пасюков сложно, а стерилизация или кастрация может привести к серьёзным конфликтам с соплеменниками.

