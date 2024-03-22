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    Крысы в Петербурге захватили новые территории. Борьба с ними начнется в апреле

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    8 комментариев
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    В Петербурге количество территорий, занятых грызунами, увеличилось за 2023 год — сообщил 21 марта «Фонтанке» петербургский Роспотребнадзор. При этом количество жилых домов и объектов общепита, занятых крысами, стало меньше. Ближайшая единовременная дератизация должна начаться в апреле.

    Как сообщает Роспотребнадзор, по итогам борьбы с крысами в 2023 году показатель свободной от грызунов фактической площади в Петербурге составил 82%, а свободными от грызунов жилыми и пищевыми объектами были 84% из них.

    В 2022 году свободную от грызунов фактическую площадь оценивали в 86% (на 4% больше), а свободными жилыми и пищевыми объектами признали 82% (на 2% меньше). Примечательно, что этот год считали сложным в плане борьбы с крысами, были приняты особые меры по дератизации.

    Сейчас, несмотря на небольшой рост, Роспотребнадзор считает ситуацию с крысами в городе по итогам 2023 удовлетворительной. Данных на 2024 год пока нет.

    Согласно постановлению главного санитарного врача России о дератизации, объект или территория считаются заселёнными грызунами, если выполнено хотя бы одно из условий:

    • в этом месте пойман грызун;

    • обнаружены следы грызунов;

    • они бегают по этой местности или объекту;

    • найдены норы, свежий помёт, повреждённые продукты или предметы;

    • съедена оставленная приманка.

    Пасюки (серые уличные крысы) являются переносчиками большого количества инфекций, в том числе смертельных. Подхватить некоторые из них можно даже от следов пребывания грызуна (пыль с частицами слюны, помета, мочи). Среди «крысиных» болезней геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, бешенство, лептоспироз, туляремия, столбняк, крысиный сыпной тиф и другие. Именно поэтому Роспотребнадзор контролирует борьбу с грызунами в городе.

    В Петербурге единовременную сплошную дератизацию проводят дважды в год: в апреле-мае и октябре-ноябре. Организацией этого занимаются администрации районов, управляющие компании и ТСЖ, руководители предприятий, которым принадлежат здания и земельные участки. А непосредственно охотятся на крыс профильные организации.

    Обсуждение грызунов в городе оживилось в конце февраля, когда у Казанского собора было замечено большое семейство пасюков: они поселились прямо в сквере и чувствовали себя там вольготно. Администрация Центрального района не смогла прокомментировать ситуацию, а в администрации соседнего Петроградского района сообщили, что дератизация в скверах не проводится.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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    Крысы
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    Комментарии 8

    Гость22 Мар 2024 в 12:57
    Весь центр в крысах
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