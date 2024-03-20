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    В скверах и парках крыс не убивают. Петербургские чиновники – о борьбе с грызунами

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    5 комментариев
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Администрация Петроградского района 20 марта рассказала «Фонтанке», как борется с крысами на своей территории. Ранее грызуны попали в фокус общественного внимания из-за их высокой активности в Центральном районе Петербурга: в сквере у Казанского собора поселилось целое семейство и, возможно, даже не одно. Всего в городе с начала года через платформу «Наш Санкт-Петербург» зарегистрировано больше 400 жалоб на крыс и мышей.

    «Дератизационным мероприятиям не подлежат парки, скверы, открытые дворовые и общественные территории, в связи с возможным отравлением детей, домашних животных и птиц приманками», – сообщают в пресс-службе администрации Петроградского района.

    Интересно, что при этом постановление главного санитарного врача о дератизации предписывает уделять особое внимание рекреационным объектам, среди которых – места массового отдыха. Кроме этого, рекомендовано бороться с грызунами в лесопарковых зонах.

    В целом на территории Петроградского района дератизацию проводят не реже раза в месяц, а рядом с мусорными баками – дважды в месяц.

    «Жилищное агентство Петроградского района проводит дератизационные мероприятия в жилых и нежилых зданиях не меньше одного раза в месяц. Вместе с тем, для выполнения работ по дератизации 163 контейнерных площадок не менее двух раз в месяц заключен контракт со специализированной организацией «Городская дизенсекционная станция»», – рассказывают чиновники.

    Администрация Центрального района, где крысы стали местной достопримечательностью, и петербургский Роспотребнадзор не ответили на запросы «Фонтанки» о борьбе с грызунами.

    Подробнее о ситуации с крысами в городе – читайте в материале.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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    Комментарии 5

    Игорь Соколов20 Мар 2024 в 19:06
    Мы уже давно живём под знаком Крысы....
    +1−0
    Гость20 Мар 2024 в 19:06
    Эти крысы это символ Бегловского Петербурга. Куча комитетов, служб, управлений и администраций районов, бумажки перебирают и бюрократию разводят. А решить элементарный вопрос не могут. Погрязли в своей бюрократии.
    +0−0
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