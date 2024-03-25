    Сейчас

    +3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +3˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 1

    1 м/с, зап

    753мм

    78%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd92.61eur100.22

    Литовский активист принёс ведёрко фекалий к мемориалу жертвам теракта в «Крокус холле». Полиция Вильнюса проводит проверку

    1597
    обсудить

    К посольству России в Вильнюсе, где местные жители организовали мемориал в память о жертвах теракта в «Крокус сити холле», 24 марта принесли ведёрко с фекалиями. Местная полиция заинтересовалась ситуацией.

    Автор «перформанса», литовский общественный активист Владас Варткевичус, рассказывает в своих соцсетях, что решил оставить у посольства России грязный подарок, потому что считает несправедливой широкую поддержку россиян после теракта.

    «Каждую неделю посещаю посольство Украины и не вижу там столько цветов, как в штаб-квартире […] в Вильнюсе», — отмечает Варткевичус в одном из своих постов (перевод с литовского).

    Он называет соотечественников, которые приносят цветы, свечи и игрушки к посольству России, идиотами. При этом мужчина подчёркивает, что не поддерживает терроризм. Но, по его мнению, есть страны, которые пострадали от него более серьёзно.

    О россиянах Варткевичус не лучшего мнения, о чём он тоже подробно пишет: он убеждён, что люди в России не очень интересуются тем, чем занимается их страна каждый день, и не сочувствуют жителям других стран.

    «Я тоже пойду туда [к посольству России] сегодня. С ведром экскрементов. […] Боевые действия ведёт не только Путин, но и вся Россия. Жаль, что «хорошие русские» сумели обмануть не только американцев и Запад, но и вильнюсских розовых ослов», — пишет Варткевичус (перевод с литовского).

    ПоделитьсяПоделиться

    Сразу после своей акции у российского посольства мужчина опубликовал на своей странице фото и видео: как он достаёт из автомобиля небольшое белое ведёрко, демонстрирует на камеру его содержимое, а потом ставит к мемориалу, украсив искусственными голубыми цветами.

    В ответ на вопросы «Фонтанки» Варткевичус сначала уточнил, что это за издание и где находится редакция, после чего прекратил общение.

    Представитель МИД России Мария Захарова сообщила «Фонтанке», что подобные акции — в зоне ответственности правоохранительных органов.

    ПоделитьсяПоделиться

    В пресс-службе полиции Литвы 25 марта рассказали в ответ на запрос редакции, что будет проведена проверка действий Варткевичуса.

    «По данному событию начато досудебное расследование в соответствии со статьей № 284 Уголовного кодекса Литовской Республики», — сказано в ответе полиции Литвы (перевод с литовского).

    Нарушение статьи № 284 Литовской Республики («Нарушение общественного порядка») предполагает несколько вариантов наказаний: от общественных работ или штрафа до двух лет лишения свободы.

    После того как Варткевичусом заинтересовалась полиция, он удалил со своей страницы видео и фото перформанса (оставив при этом посты с обещанием прийти к посольству с ведёрком экскрементов). Впрочем, они уже разошлись по русскоязычным телеграм-каналам.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    Литва
    ЛАЙК1
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ8
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close