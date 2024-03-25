Литовский активист принёс ведёрко фекалий к мемориалу жертвам теракта в «Крокус холле». Полиция Вильнюса проводит проверку

К посольству России в Вильнюсе, где местные жители организовали мемориал в память о жертвах теракта в «Крокус сити холле», 24 марта принесли ведёрко с фекалиями. Местная полиция заинтересовалась ситуацией. Автор «перформанса», литовский общественный активист Владас Варткевичус, рассказывает в своих соцсетях, что решил оставить у посольства России грязный подарок, потому что считает несправедливой широкую поддержку россиян после теракта. «Каждую неделю посещаю посольство Украины и не вижу там столько цветов, как в штаб-квартире […] в Вильнюсе», — отмечает Варткевичус в одном из своих постов (перевод с литовского).

Он называет соотечественников, которые приносят цветы, свечи и игрушки к посольству России, идиотами. При этом мужчина подчёркивает, что не поддерживает терроризм. Но, по его мнению, есть страны, которые пострадали от него более серьёзно.

О россиянах Варткевичус не лучшего мнения, о чём он тоже подробно пишет: он убеждён, что люди в России не очень интересуются тем, чем занимается их страна каждый день, и не сочувствуют жителям других стран. «Я тоже пойду туда [к посольству России] сегодня. С ведром экскрементов. […] Боевые действия ведёт не только Путин, но и вся Россия. Жаль, что «хорошие русские» сумели обмануть не только американцев и Запад, но и вильнюсских розовых ослов», — пишет Варткевичус (перевод с литовского).

Фото: Скриншот видео акции Владаса Варткевичуса / Соцсети Фото: Скриншот видео акции Владаса Варткевичуса / Соцсети Фото: Скриншот видео акции Владаса Варткевичуса / Соцсети Поделиться Поделиться





Сразу после своей акции у российского посольства мужчина опубликовал на своей странице фото и видео: как он достаёт из автомобиля небольшое белое ведёрко, демонстрирует на камеру его содержимое, а потом ставит к мемориалу, украсив искусственными голубыми цветами.

В ответ на вопросы «Фонтанки» Варткевичус сначала уточнил, что это за издание и где находится редакция, после чего прекратил общение.

Представитель МИД России Мария Захарова сообщила «Фонтанке», что подобные акции — в зоне ответственности правоохранительных органов.

Фото: Официальный новостной канал Посольства Российской Федерации в Литовской Республике Фото: Официальный новостной канал Посольства Российской Федерации в Литовской Республике Фото: Официальный новостной канал Посольства Российской Федерации в Литовской Республике Фото: Официальный новостной канал Посольства Российской Федерации в Литовской Республике Фото: Официальный новостной канал Посольства Российской Федерации в Литовской Республике Поделиться Поделиться





В пресс-службе полиции Литвы 25 марта рассказали в ответ на запрос редакции, что будет проведена проверка действий Варткевичуса.

«По данному событию начато досудебное расследование в соответствии со статьей № 284 Уголовного кодекса Литовской Республики», — сказано в ответе полиции Литвы (перевод с литовского).

Нарушение статьи № 284 Литовской Республики («Нарушение общественного порядка») предполагает несколько вариантов наказаний: от общественных работ или штрафа до двух лет лишения свободы.

