В Минобороны рассказали, сколько украинских БПЛА были сбиты при попытке атаковать Россию с 2022 года

За минувшие сутки российские средства противовоздушной обороны сбили 103 украинских беспилотника, а всего с начала специальной военной операции — 17 тыс. беспилотных летательных аппаратов. Об этом 25 марта сообщает МО РФ.

Также с 24 февраля 2022 года, как утверждается в сообщении военного ведомства, российская армия уничтожила 270 вертолетов, 489 зенитных ракетных комплексов, более 15 тыс. танков.

Днем в пятницу Минобороны РФ сообщило о массированном ударе «возмездия» по целям на Украине. По данным оборонного ведомства, с 16 по 22 марта в ответ на обстрелы России и попытки прорыва противника на территорию страны были нанесены 49 ударов.